Küssaberg Das Jahresbudget für Rohrbrüche in Küssaberg ist bereits Ende Januar verbraucht

Durch Rohrbrüche ist bereits im Januar das komplette Jahresbudget an Haushaltsmitteln verbraucht. Verwaltung und Gemeinderat sehen sich weiterhin vor einer großer Herausforderung mit dem teilweise 100 Jahre alten Rohrnetz.

Kaum hatte Bürgermeister Manfred Weber den Gemeinderat in der ersten öffentlichen Sitzung diesen Jahres über die extrem schlechte Situation der Wasserleitungen in Bechtersbohl informiert, folgte auch schon die nächste schlechte Botschaft. Die für Rohrbrüche berücksichtigten Haushaltsmittel 2018 in Höhe von 35 000 Euro waren schon Ende Januar verbraucht. Das Jahr fing für Wassermeister Franz Rogg gleich mit einigen unliebsamen Baustellen an.

Im Januar kam es in den Ortschaften Küßnach und Bechtersbohl zu sieben Rohrbrüchen, die für den Wassermeister äußerst zeit- und arbeitsintensiv sind. Eine wirkliche Überraschung ist die Situation allerdings nicht für die Gemeindeverwaltung. Seit einigen Jahren beschäftigen die Sanierungsmaßnahmen des teilweise bis zu 100 Jahre alten Rohrnetzes den Gemeinderat und die Verwaltung. „Wir wissen, dass wir hier gewaltigen Nachholbedarf haben“, sagte Bürgermeister Manfred Weber.

Ganz klare Priorität hat dabei die Versorgung und Sicherung des Trinkwassers, sowie die kontinuierliche Verbesserung der Löschwassersicherheit. So folgte der Gemeinderat im vergangenen Jahr der Empfehlung von Bürgermeister Manfred Weber und beauftragte die Anschaffung einer eigenen UV-Anlage. Der Einsatz einer geliehenen Anlage in 2016 im Rahmen einer bakteriellen Belastung des Trinkwassers hatte damals schon das Gremium und die Verwaltung überzeugt.

Weiter hatte der Gemeinderat im vergangenen Jahr die Sanierungen der Schanzstraße in Kadelburg für rund 950 000 Euro in Auftrag gegeben. Im kommenden Jahr sollen in Bechtersbohl die Straßenzüge Im Gut und Rebhang für geschätzte 1,2 Millionen Euro folgen. Bürgermeister Manfred Weber und der Gemeinderat sind sich sicher, dass die rund 50 Kilometer Leitungsnetz in sieben Ortsteilen noch lange eine organisatorische und finanzielle Herausforderung bleiben werden.