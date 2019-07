von Tina Prause

Frau Kaiser, Können Sie sich noch erinnern, wie alles angefangen hat?

Vor elf Jahren haben mein Mann als evangelischer Pfarrer von Klettgau und ich als Pfarrerin von Kadelburg ein Ferienprogramm für Kinder im Grundschulalter angeboten. Es fand in Geißlingen am Waldrand statt, mit Jurten, Stockbrot, Musik und allem, was dazu gehört. Als die Eltern ihre Kinder abholen wollten, wollten die Kinder noch bleiben – wegen der schönen Atmosphäre. Also blieben auch viele Eltern spontan noch da und genossen den Spätnachmittag in der Natur zusammen mit ihren Kindern. Daraus entstand bei uns die Idee des Familien-Open-Airs. Ein Tag in der Natur für Eltern mit Kindern, für Jung und Alt, für Singles und Alleinerziehende.

Eine feste Institution ist die Eröffnung des Events durch die Dorfkapelle. Später am Nachmittag wird unter ihrer musikalischen Begleitung auch die Tanzfläche eröffnet. | Bild: Tina Prause

War es ursprünglich als einmalige Veranstaltung geplant oder war Ihnen damals schon bewusst, dass da eine feste Institution entstehen wird?

Das erste Familien-Open-Air ist natürlich ein Wagnis gewesen. Wir hatten damals ja überhaupt keine Erfahrung. Doch von Anfang an haben wir ein sehr professionelles Team von Erwachsenen und Jugendlichen um uns herum gehabt. Wir haben uns von Anfang an gesagt: Wir machen das Festival als Projekt, nicht als feste Institution. Das heißt: Wir gestatten uns, wenn wir den Eindruck haben, dass die Zeit des Familien-Open-Airs vorbei ist, dann auch aufzuhören.

Groß und klein, jung und alt. Das Programm des Familien- Open Air bietet für jeden was. | Bild: Tina Prause

Jährlich sind die Besucherzahlen gestiegen. Was glauben Sie, was die Gäste, die sogar bis weit über Küssabergs Grenzen hinaus kommen, reizt?

Jedes Jahr zaubern viele Mitarbeiter mit viel Liebe zum Detail eine Atmosphäre, in der man sich einfach wohl fühlen muss. Der Eintritt ist frei, für Essen und Trinken ist gesorgt, es gibt immer ein Kinderprogramm, auch etwas für Jugendliche, und dann abends für die höheren Semester einen Hauptact. Das macht unseres Erachtens den Charme des Familien-Open-Airs aus.

Nicht mehr wegzudenken ist die Seifenblasen-Show von Otto Dacapo. | Bild: Tina Prause

Die Veranstaltung ist seit jeher gratis für alle Besucher. Wie finanziert sich das alles?

Erst mal sind sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ehrenamtlich aktiv. Ohne ihren Einsatz wäre es unmöglich, ein Fest solchen Ausmaßes zu stemmen. Die Arbeit der Ehrenamtlichen und ihr Einsatz sind mit Geld nicht zu bezahlen. Und wir danken an dieser Stelle allen, die Backstage mit dafür sorgen, dass alles reibungslos verläuft, beispielsweise der Freiwilligen Feuerwehr und dem Deutschen Roten Kreuz. Dann sind wir sehr froh über eine Reihe von Gönnern, die das Familien-Open-Air seit Jahren finanziell unterstützen. Insbesondere viele Firmen sind darunter, denen es wichtig ist, Kultur aufs Land zu bringen und vor allem auch Familien zu stärken.