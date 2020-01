von Rolf Sprenger

Mit zwölf aktiven Mitgliedern gehört der DRK-Ortsverein Küssaberg sicherlich nicht zu den größten Abteilungen im Landkreis. Dass Größe allein nicht immer ausschlaggebend für die Leistungsfähigkeit einer Gruppe sein muss, davon hat Bereitschaftsleiter Walter Probst bei der Hauptversammlung in der Brasserie „Engel“ in Rheinheim berichtet.

1793 Stunden haben die ehrenamtlichen Helfer im vergangenen Jahr aufgewendet. Bei 41 Einsätzen leisteten die „Helfer vor Ort“ Erste-Hilfe bei Unfällen oder Atem- und Herzbeschwerden. Narrentreffen, Musik- und Sportveranstaltungen wären ohne die Einsatzbereitschaft der Sanitäter unmöglich. Drei Blutspendetermine wurden zusammen mit dem Ortsverein Hohentengen organisiert. Bereitschafts- und Rettungsdienste runden das vielfältige Aufgabengebiet ab.

„Durch die vielen Einsätze kam im vergangenen Jahr die Schulung und Weiterbildung etwas zu kurz“, berichtete Walter Probst. Eine Bereicherung stellt hingegen die Bereitschaftsärztin Paulina Hauck dar, die mit ihren Vorträgen zumindest teilweise diese Lücke schließen konnte. Mit Andreas Schnäbele und Tobias Böttge konnten zwei neue Kollegen in die Reihen der DRK-Helfer aufgenommen werden.

Und ein weiterer Neuer wurde willkommen geheißen. Nach langen Sitzungen und Beratungen wurde der Kauf eines Krankentransportwagens realisiert. Fast 40.000 Euro mussten dafür aufgewendet werden. Geld, dass der Verein ohne die Hilfe der örtlichen Gewerbeunternehmen und der Spendenbereitschaft der Bevölkerung nicht hätte zusammenbekommen können.

Zufrieden zeigte sich Jugendleiter Michael Schweizer: „Wir bilden derzeit zehn Kinder und Jugendliche aus. Die Mädchen und Jungs sind mit vollem Eifer dabei. Es wäre aber trotzdem schön, wenn wir noch ein paar mehr für das Rote Kreuz begeistern könnten.“ Walter Probst bedauerte, dass die Zusammenarbeit mit den Schulen in Rheinheim und Hohentengen aufgrund von Lehrermangel und der daraus resultierenden fehlenden Zeit, um den Schulsanitätsdienst zu stärken, nicht gegeben sei. „Wir machen derzeit in dieser Beziehung eine Durststrecke durch“, sagte der Bereitschaftsleiter.

Der Kreisbereitschaftsleiterin Renate Reinhart blieb es vorbehalten, Markus Gießler für seine 35-jährige aktive Mitgliedschaft mit einer Urkunde und einem Präsent auszuzeichnen. Renate Reinhart zollte dem Ortsverein Küssaberg ihren Respekt für die aufopferungsvolle Arbeit.

Bevor die Versammlung mit einem gemeinsamen Abendessen beschlossen wurde, stimmte Walter Probst die Mitglieder auf die kommenden Aufgaben ein. Die Narrentreffen in Hohentengen und Ühlingen-Birkendorf sowie der Blutspendetermin am 3. März, stehen bereits vor der Tür. „Wir wollen unseren Fokus im kommenden Jahr auf die Mitgliederwerbung setzen“, führte Walter Probst aus. Besonders setzt er dabei auf den „Trau-Dich-Tag“, der gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Küssaberg am 17. Mai angeboten wird.