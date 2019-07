von Stefan Kurczynski

Ein buntes Programm zum Blumenfest gab es am ersten Juliwochenende im Bädle, gestaltet vom Musikverein Rheinheim und dem Brückenchor Rheinheim. Den Auftakt machte die Gruppe Noochschlag aus Waldshut-Tiengen. Mit ihrer böhmisch-mährisch fein abgestimmter Blasmusik, gemischt mit modernen Titeln, begeisterten sie schon am frühen Abend.

Das gut gelaunte Theken-Personal des MV Rheinheim. | Bild: Stefan Kurczynski

Das Trio Schnappschuss heizte die Gäste dann so richtig an, mit ihrer fetzigen Stimmungs-, Tanz- und Volksmusik ein. Es war alles dabei, von Polka, Walzer, Marsch und Bayrisches über Schlager und Oldies bis hin zum aktuellen Après-Ski Hit der Saison. Der Sonntag begann um 9.45 Uhr mit dem Festgottesdienst. Anschließend spielte der Musikverein Alpenblick aus Willaringen zum Frühschoppen mit Blasmusik vom Feinsten auf. Afrikanische Klänge gab es dann von der Musik AG der Grundschule Küssaberg aus Kadelburg. Die kleinen Sänger begeisterten so, dass es eine Zugabe geben mussten. Und das taten sie gerne.

Jodler aus Bad Zurzach begeistern

Als dann der Jodler-Club Bad Zurzach auftrat, war es plötzlich still auf dem Platz. Jeder lauschte den Klängen der Stimmen der Jodler. Eigentlich sollten sie in Mümliswil (CH) zirka 60 Kilometer südlich von Basel, auch auf dem Jodlerfest dort auftreten, sie ließen es sich aber nicht nehmen ebenfalls in ihrer Nachbarschaft Rheinheim ihr Können zum Besten zu geben.

Die Kleinen der Musik AG der Grundschule Küssaberg aus Kadelburg bei der Zugabe. | Bild: Stefan Kurczynski

Selbstverständlich waren auch wie in jedem Jahr die Aerobic-Girls des Turnvereins Reckingen da und hatten wieder einen neuen Tanz einstudiert, der bei den Gästen ebenfalls so gut ankam, dass auch bei den Girls eine Zugabe fällig war. Danach folgte noch einmal eine Darbietung des Jodler Clubs aus Bad Zurzach.

Ein gut gefülltes Regal mit Blumen für die Verlosung. | Bild: Stefan Kurczynski

Eine etwas größere Pause nutze Jörg Cahenzli, Vorsitzender des Brückenchores, für eine Verlosung. „Es ist das erste Mal, dass wir so eine Verlosung abhalten, aber es ist für einen guten Zweck.“ Er bot zwei Skulpturen, bestehend aus einem Storch und einer Libelle, zur Verlosung an, die das Brückenchormitglied Waldo Parris angefertigt hatte. Der gelernte Hochdruckschweißer und Rohrleitungsbauer hatte diese Skulpturen als Hobby angefertigt und an Cahenzli übergeben. „Die verlosten Skulpturen und das davon eingenommene Geld kommen in gute Hände“, verriet Cahenzli nach der Verlosung. Den Abend gestaltet danach der Musikverein Dangstetten mit seinen Liedern, die zum Tanzen einluden. Trotz kleinerer Regenschauer ließen es sich die Gäste nicht nehmen, der gut besuchten Veranstaltung beizuwohnen.