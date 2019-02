von Tina Prause

Schon lange ist die Situation für die Mitarbeiter im Rathaus in Rheinheim an vielen Orten eher beengt. Ein Grund dafür sind die stetig wachsenden Aufgabengebiete der Verwaltung, die unter anderem mit mehr Personal besetzt werden müssen. Gerade das Bauamt, dessen Investitionsvolumen sich in den vergangenen Jahren verdreifacht hat, ist besonders vom Platzmangel betroffen.

Überbelegte Büros

Die als Einzelarbeitsplätze angelegten Büros wurden mit zwei Mitarbeitern belegt. Das Team wurde in diesem Jahr um einen neuen Mitarbeiter aufgestockt, um dem Arbeitsaufkommen gerecht zu werden. Mit der Entstehung der zurückgesetzten Stempelstelle des Zolls wurde zwar das Verkehrsaufkommen im Rathausring reduziert, die Verwaltung musste dafür allerdings von der sowieso schon knappen Bürofläche etwas abgeben.

Drei Büros sollen entstehen

Bereits damals spukte im Hinterkopf von Gemeinderat und der Verwaltung der Umzug des Tourismusbüros durch den Bau der neuen Tourismusanlaufstelle an der Minigolfanlage. Dadurch ergaben sich neue Möglichkeiten für das Bauamt. Zusammen mit dem direkt an das bisherige Tourismusbüro angrenzenden Jugendbüro geht es um eine Gesamtfläche von rund 80 Quadratmetern, die in den kommenden Monaten in drei Büros umgebaut werden sollen.

Lagerfläche für Akten

Hier werden die vier Mitarbeiter des Bauamts ausreichend Arbeitsplatz bekommen. Zudem wurde dringend notwendige Lagerfläche für die Akten eingeplant. Die bisher eher einfach gehaltene Einsichtnahmestelle für Bauanträge und Bebauungspläne wird ebenfalls optimiert. Was bisher auf einem an der Wand befestigten Brett vor den Büros im ersten Stock ausgelegt wurde, wird nun in einem Vorraum der neuen Büros im Erdgeschoss mit Sitzgelegenheit und Tisch angeboten.

Umbaukosten von 127 000 Euro

Der mit der Planung beauftragte Gerhard Bachmann vom Planungsbüro Bachmann aus Hohentengen präsentierte dem Gemeinderat die Entwürfe in der jüngsten Sitzung. Mit Gesamtkosten für den Umbau in Höhe von 127 000 Euro sollen die Arbeiten umgehend ausgeschrieben werden. Ein Großteil der Arbeiten soll noch im Frühjahr beginnen. Aktuell ist geplant, dass das Bauamt im September die neuen Räume beziehen kann.