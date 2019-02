von Stefan Kurczynski

Auf seiner Hauptversammlung konnte der Turnverein Dangstetten nicht nur auf ein positives Jahr zurückblicken – stolz blickt der Verein auf seine Übungsleiter: Wo in vielen Sportvereinen Übungsleiter fehlen, hat der TV Dangstetten zurzeit für jede Sparte mindestens einen Übungsleiter. Die sind im vergangenen Jahr in etlichen Kursen und Lehrgängen gewesen und haben ihr Wissen aufgebessert. Diese Kurse gingen manchmal zwischen sieben und 14 Tagen.

Besonders stolz ist der Verein auch auf die seit drei Jahren neu aufgebaute Männergruppe. Vormals belächelt, weil anscheinend diese Sportarten "nur für Frauen seien", hat diese Männergruppe sich durchgesetzt. Anfänglich vor drei Jahren mit acht bis zehn Männern angefangen, sind es mittlerweile 26, die sich mit Rückenschulung, Herz-Kreislaufgymnastik und Entspannungsübungen fit machen. Die meisten von ihnen sind ehemalige Fußballer, die krankheitsbedingt mit ihrem Sport aufhören mussten. Ein weiterer Höhepunkt des Vereins sind die "Magic Diamonds": Die elf jungen Frauen zaubern mit ihren Tänzen "magische Momente".

Bürgermeister Manfred Weber betonte in seiner Rede: "Man merkt, der Verein sprüht vor Leben, durch seine vielen Aktivitäten und Unternehmungen." Bei den Wahlen wurde Maria Sigg als Vorsitzende der Verwaltung bestätigt. Irene Illmann wurde in Abwesenheit als neue Kassiererin gewählt.

Beim Turnverein ist es üblich, dass Mitglieder, die 40 Jahre im Verein sind, eine Auszeichnung sowie die Ehrenmitgliedschaft erhalten. Auf diese Weise wurden Uschi Roder, Monika Mülhaupt, Bruno Roder und Andrea Roder geehrt. Brigitte Altenburger wurde nach 14 Jahren als Kassiererin verabschiedet. In ihrer Laudatio führte die Vorsitzende für Öffentlichkeitsarbeit, Brigitte Mayer, noch einmal die ganzen Aufgaben und Pflichten eines Kassierers im Verein auf: "Ich wollte diese Rede in 14 Minuten halten, für jedes Deiner Dienstjahre eine Minute; aber ich habe festgestellt, die reichen bei weitem nicht, für das, was Du alles für unseren Verein getan hast."

Infos im Internet: www.tv-dangstetten.de