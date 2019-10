von Stefan Kurczynski

Seit ein paar Tagen ist der Ortsverein des Roten Kreuzes in Küssaberg stolzer Besitzer eines neuen Einsatz-Fahrzeugs. Es handelt sich um ein gebrauchtes Fahrzeug, das fünf Jahre beim DRK in Waldshut im Einsatz war. Zur Höhe der Beschaffungskosten wollten die Verantwortlichen der Bereitschaft Küssaberg keine Angaben machen. Der Neupreis liegt im sechsstelligen Bereich.

Gebrauchtkauf

DRK-Kreis-Bereitschaftsleiter Hans Werner Schlett äußerte sich lobend über die Küssaberger Kollegen und erwähnte dabei:“ Wir in der Kreisbereitschaft sind stets bemüht, geeignete und gute Fahrzeuge zu kaufen und diese nach einer bestimmten Zeit weiter an die Orts-Bereitschaften zu geben.“ Das Fahrzeug, das 15 Jahre in Küssaberg im Einsatz war, wird nun vom DRK Lauchringen genutzt.

Küssabergs Alt-Bürgermeister und Vorsitzender des DRK-Ortsvereins, Alexander Fink, führte aus: „Wir haben viele Spenden erhalten. Auch diese Einrichtung hier, die Halle und die Räume für unseren DRK Ortsverein, haben wir von der Gemeinde kostenlos auf Dauer zur Verfügung gestellt bekommen Dafür bin ich besonders dankbar.“

Das neue Fahrzeug des DRK Ortsvereins Küssaberg ist der ganze Stolz der Mannschaft. | Bild: Stefan Kurczynski

Die weiteren Spenden kamen im Einzelnen von Bürgermeister Manfred Weber, vom DRK-Kreisverband, der Sparkasse Hochrhein, der Volksbank Hochrhein, vom Narrenverein „Schnörri Reckingen, dem Bauunternehmen Gottfried Ritter, vom Baugeschäft Stefan Ritter, dem Küssaberger Reisebüro Tangram Travel, Transformatoren-Elektroapparate Habermann, Eberhard Meister, Alt-Bürgermeister Paul Stoll, Sonnenschutz Georg Preis, von EWS Automatisierungstechnik und der Rheintal Apotheke.

Moderner und mit mehr Platz

Bereitschaftsleiter Walter Probst, schon seit über 50 Jahren im DRK freute sich besonders. „Neben vielen technischen Neuheiten haben wir für die Patienten nun viel mehr Platz. Licht auf der Rückseite des Fahrzeugs ist besonders wichtig, wenn Personen im Dunklen eingeladen werden müssen. Auch an eine Laderampe für Rollstühle wurde gedacht. Die Kranken können bequemer ins Fahrzeug gebracht werden.“ Außerdem könnten auch mehr Materialien für Einsätze untergebracht werden, so Probst weiter.

Zurzeit hat der DRK-Ortsverein Küssaberg zwölf Aktive, mit dem Bereitschaftsarzt-Team sind es 15 Helfer vor Ort. Jugendausbildung wird großgeschrieben. Der DRK-Ortsverein Küssaberg ging 1981 aus dem DRK-Ortsverein Rheinheim hervor. Vorsitzender ist Alexander Fink (07741/808 208).