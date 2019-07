von Stefan Kurczynski

Nachdem der Brückenchor Küssaberg in den Pfingstferien das Bädle-Café für Jung und Alt eröffnet hat, geht es nun in den Sommerferien ab dem 1. August weiter. Gemütlich zusammensitzen und miteinander reden, bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen, auch Erfrischungsgetränke werden angeboten. Und weil es direkt beim Spielplatz im Bädle stattfindet, können die Kinder sich dort amüsieren.

Verschiedene Organisationen und Vereine sind an folgenden Tagen für die Besucher da und bedienen: Am 1. August die evangelische Kirche, am 8. August das Team junger Familien, am 15. August die Aktionsgruppe der Bürgergemeinschaft, am 22. August der Besuchsdienst der katholischen Kirche, am 29. August der Kirchenchor Rheinheim. Denn Abschluss des Jahres gestaltet am 5. September der Brückenchor Küssaberg.

Die Verantwortlichen hoffen, wie jedes Jahr, auf schönes Wetter. Es wird ein Bus der Nachbarschaftshilfe eingesetzt, der die Gäste abholen kann. Meldungen für den Bus, bitte bis spätestens am Vorabend bei Birgit Ebi vom Bürgerservice unter der Telefonnummer 07741/60 01 40. Bei schlechtem Wetter findet das fröhliche Kaffeekränzchen im alten Feuerwehrgerätehaus im Rathausring statt.