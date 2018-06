Küssaberg Café für Jung und Alt in Küssaberg ist wieder offen

Die Interessengemeinschaft Bädle eröffnete die neue Saison im Bädle- Café in Rheinheim. Zahlreiche Besucher genossen den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen und herrlichem Wetter.

Seit nunmehr sechs Jahren besteht der Mehrgenerationsplatz Bädle in Rheinheim. Und jedes Jahr hat die Interessengemeinschaft Bädle in den Pfingst- und Sommerferien dafür gesorgt, dass sich die Generationen gemütlich bei Kaffee und Kuchen treffen können.

Auch Gäste aus der Schweiz

Die selbstgebackenen Kuchen und der angebotene Kaffee sowie diverse gekühlte alkoholfreie Getränke werden bei diesen Veranstaltungen auf Spendenbasis angeboten. So auch am vergangen Donnerstag. Eingeladen hatte der Brückenchor Rheinheim (der ehemalige Männergesangsverein Rheinheim). Bei herrlichem Wetter konnte wieder so richtig geschlemmt werden und Gesprächsstoff gab es allemal. Nicht nur Gäste aus Küssaberg mit ihren Familien nahmen die Einladung an, auch aus der Schweiz und aus Lauchringen und Umgebung waren einige Gäste dabei.

So konnten die zahlreichen Gäste einen Kaffee mit einem selbstgebackenen Kuchen genießen und auch für die jüngeren Besucher war einiges geboten: Die Kinder hatten im angrenzenden Spielplatz jede Menge Spaß.

Weitere Termine

Das "Café für Jung und Alt" wurde jetzt am 24. Mai in den Pfingstferien traditionell eröffnet. Weiter geht es in den Sommerferien. Termine sind dann jeweils donnerstags und nur bei schönem Wetter: Am 2. August wirtet die Bürgergemeinschaft, Bereich Jung & Alt. Am 8. August wirtet ein Team junger Familien. Am 16. August bedient ein Team der evangelischen und am 23. August ein Team der katholischen Kirche. Am 30. August wirtet die Bürgergemeinschaft, Aktionsgruppe Bädle-Café. Schließlich wirtet am 6. September wieder der Brückenchor Küssaberg/Rheinheim.

Das Café wird ab 14.30 Uhr geöffnet und schließt etwa um 17 Uhr und ist auch barrierefrei zu erreichen. Von der Nachbarschaftshilfe wird auch jeweils ein Bus eingesetzt, der die Gäste nach Bedarf abholt und wieder nach Hause fährt. Informationen dazu gibt es bei Frau Ebi vom Bürgerservice der Gemeinde Küssaberg, unter der Telefonnummer 07741/60 01 40.