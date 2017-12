Küssaberg Bürgermeister Manfred Weber blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück

Küssaberg erreicht 2017 laut Bürgermeister Manfred Weber viel. Ehrenamtliche Helfer tragen einen großen Anteil daran.

Nach der offiziellen Tagesordnung der letzten Gemeinderatssitzung 2017 nutzte Bürgermeister Manfred Weber die Gelegenheit für einen Jahresrückblick: „Wir können gesamthaft sehr zufrieden sein, Küssaberg ist eine lebhafte Gemeinde mit viel Ehrenamt.“ Nach vielen ehrenamtlichen Stunden wurde im Sommer der Spielplatz in Kadelburg eingeweiht. Die Arbeit der Elterninitiative habe Vorbildfunktion. Aber auch die vielen ehrenamtlichen Helfer für den Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Reckingen könnten sich sehen lassen.

Dank der Arbeit des Helferkreises sei die Integration der nun 71 Flüchtlinge sehr gut verlaufen. Auch der Verein Bürgergemeinschaft Küssaberg habe mit seinen mehr als 700 Mitgliedern Beachtliches geleistet. Ein Glanzlicht war für den Bürgermeister die grenzüberschreitende Kulturnacht: „Sie ist ein Aushängeschild für das Rheintal.“

Viele schwierige Situationen habe der Gemeinderat gemeistert. So wurde die Sanierung der Schanzstraße angeleiert. Die Neukonzessionierung des Kraftwerks Reckingen habe viele Arbeitsstunden und Feingefühl gefordert. „Unsere Bevölkerung steht zu großen Teilen hinter der Gemeinde und dem Gemeinderat“, sagte Weber dankbar. Das zeige sich auch in der großen Spendenbereitschaft, die nicht selbstverständlich sei. Am 22. Januar ist die erste reguläre Sitzung des Gemeinderats im neuen Jahr.