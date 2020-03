von Stefan Kurczynski

Wie bei einem Chor üblich, hat die Versammlung erst nach einem Eröffnungslied begonnen. Dieses Mal wurde das Lied „Bajazzo“ gesungen, eines, das gerne von Männerchören gesungen wird. Danach konnte der Vorsitzende des Brückenchors, Jörg Cahenzli, in seinem Tätigkeitsbericht erfreut auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Neben dem traditionellen Blumenfest, das jedes Jahr unter Mitwirkung des Musikvereins Rheinheim stattfindet, berichtete er auch von grenzüberschreitenden Veranstaltungen wie das auch wieder im Jahr 2020 stattfindende Fläkefäscht, ein Fest im Zentrum von Bad Zurzach. Ein besonderer Höhepunkt im vergangenen Jahr war unter anderem die Rafting-Tour auf dem Rhein, als die Landesschau des Südwest Rundfunks Stuttgart zu Gast in Küssaberg war. Organisiert und in die Wege geleitet wurde dies damals von Irmgard Pfeiffer, vom Touristikbüro Küssaberg. Alles in allem konnte Cahenzli auf ein wirkungsreiches, arbeitsintensives Jahr zurückblicken.

Immer mehr Veranstaltungen

„Für dieses Jahr haben wir auch schon einiges in der Vorbereitung, die Unterlagen dafür liegen vor euch,“ so Cahenzli. Bestätigt hat das auch der Protokollant Wolfgang Limper in seinem Bericht: „Im Jahr 2018 hatten wir noch acht Veranstaltungen, im Jahr 2019 waren es immerhin schon 18 Veranstaltungen und Events, die wir organisiert oder besucht haben.“

Lob für gute Zusammenarbeit

Cahenzli: „Besonders hervorheben möchte ich die gute Zusammenarbeit mit dem Musikverein Rheinheim. Wenn wir ein Event haben, unterstützt uns der Musikverein zum Beispiel in der Küche und an der Theke. Auch wir haben uns beim Musikverein revanchiert, wenn sie ein Konzert gaben und bewältigten dort den Service.“ Die Dirigentin Heike Sandhöfner konnte den anwesenden Mitgliedern nur Gutes bescheinigen.

Der Verein Der Brücken-Chor Küssaberg ist im Frühling 2015 aus dem Männergesangsverein Rheinheim neu als gemischter Chor hervorgegangen und ist eine Sing-Gemeinschaft aus zurzeit rund 30 aktiven Mitgliedern, die in den Stimmenlagen Sopran, Alt, Tenor und Bass singen. Passiv hat der Verein 30 Mitglieder. Vorsitzender ist Jörg Cahenzli. Kontakt über Telefon 07741/67 05 89 oder per E-Mail (brueckenchor-kuessaberg.de).

„Ihr seid eine großartige Gemeinschaft, mit viel Zusammenhalt und guten Stimmen. Es macht immer mehr Spaß, mit euch zusammen zu arbeiten.“ Rolf Küpfer als Bürgermeisterstellvertreter konnte, nachdem alle Berichte abgegeben wurden, die anstehenden Wahlen durchführen.

Amt der Schriftführerin vakant

Nach den Grußworten der Gemeinde hatte er es ein wenig einfach, da es nur Wiederwahlen gab. Bestätigt in ihren Ämtern und wiedergewählt wurden Gabi Kalt (stellvertretende Vorsitzende), Wolfgang Limper (Protokollant), Maria Haas (Notenwartin) sowie der Beisitzer Kurt Fischer. Selbst die Kassenprüfer Hans Eckert und Hans-Dieter Wechlin wurden wiedergewählt. Einzig die Schriftführerin Marika Thurau, sie stellte ihr Amt zur Verfügung und wurde mit einem Blumenarrangement dankend verabschiedet. Ein Nachfolger oder Nachfolgerin konnte an diesem Abend noch nicht gefunden werden, sodass der Protokollant Wolfgang Limper so lange diese Aufgabe mit übernimmt.