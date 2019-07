von Tina Prause

Der Bericht von Revierleiter Berthold Schmid im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatsitzung bestätigte, was Dieter Tritschler, Mitglied des Gremiums, bereits zwei Wochen zuvor anhand von Fotos aufgezeigt hatte. Ähnlich, wie in den umliegenden Gemeinden, steht es auch um Küssabergs Gemeindewald nicht gut. Der Borkenkäfer hat fast jede Fichte befallen.

Somit sind knapp ein Drittel des Gemeindewaldes tot. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass Revierleiter Berthold Schmid gehofft hatte, mit einem „blauen Auge“ davon zu kommen in Bezug auf den Borkenkäferbefall. „Bis vor zwei Wochen hätte ich gesagt, wir haben es im Griff“, berichtete Berthold Schmid offen über die Situation im Gemeindewald.

Überall im Wald findet man die Spuren der Forstmitarbeiter. Täglich versuchen sie, den Schaden des Borkenkäfers zu minimieren. | Bild: Tina Prause

Trockenheit verschlimmert Situation

Die jetzigen sommerlichen Temperaturen und die damit verbundene Trockenheit haben die Situation rasant verschlechtert. „Jetzt laufen wir dem Borkenkäfer hinterher“, berichtete er. Hinzu kommen deutliche Schäden bei Laubbäumen, bedingt durch die Trockenheit im vergangenen Jahr, die auch der Regen im Frühjahr nicht auffangen konnte. Hier ist die Buche am meisten betroffen.

Gemeinderat sieht sich bestätigt

„Wir werden weiterhin machen, was möglich ist“, erklärte der Revierleiter weiter. Das bedeutet aktuell, frisch befallene Bäume möglichst schnell aus dem Wald zu bringen. Mehr kann aktuell nicht getan werden. Für Gemeinderatsmitglied Dieter Tritschler war der Bericht eine Bestätigung. „Ich beantrage, dass in Küssaberg kein gesunder Baum mehr geschlagen wird“, wiederholte er deutlich.

Wo man hinschaut, entdeckt man tote Bäume. Nicht nur die Fichten sind betroffen, auch Buchen sind durch die Trockenheit in Mitleidenschaft gezogen. | Bild: Tina Prause

Gesunde Bäume werden nicht gefällt

War der Gemeindewald für die Verwaltung und den Gemeinderat schon seit jeher im Fokus als Erholungsgebiet für die Bürger, anstatt ihn als Einnahmequelle zu sehen, regte Tritschler trotzdem an, sich noch mehr „von monetären Gründen zum Holzfällen zu verabschieden“. Auch Jürgen Fesser äußerte sich zu dem offensichtlich notwendigen Handlungsbedarf: „Wir als Gemeinde müssen uns Gedanken machen, wie wir hier auch langfristig vorgehen können“.

Für Susanne Böger wäre ein wichtiger Schritt, den vor kurzem beschlossenen Zehn-Jahres-Plan für den Wald neu zu überdenken: „Ich denke, dass man sich schnell Gedanken machen sollte“, regte sie an. Mit einer Enthaltung stimmte das Gremium dem Antrag von Dieter Tritschler zu, der zunächst bis zum 31. Oktober befristet ist. Dann wird sich das Gremium erneut mit der Situation des Waldes befassen.