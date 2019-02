von Tina Prause

Am Schmutzigen Donnerstag kündigt sich bereits mit dem Wecken um 5 Uhr die Machtübernahme der Narren in Küssaberg an. Schulen und Kindergärten werden geschlossen und dann das Rathaus erstürmt. Hier finden Sie alle Bilder.

Am Drücker: Friedlich, aber bestimmt unterstützten auch die Burghexen die Machtübernahme. Mittagspause hieß es hier bei den Kadelburger Fergen. Schon früh am Morgen war selbst an den Bushaltestellen zu erkennen, dass die fünfte Jahreszeit begonnen hat.

