Küssaberg Bilanz aus erster Hand: Bürgermeister Manfred Weber informiert über Projekte in der Gemeinde Küssaberg

Bürgermeister Manfred Weber informiert in der Bürgerversammlung über die Entwicklungen in der Gemeinde. Die Sanierung der Wasserversorgung bleibt in Küssaberg ein großes Thema.

Küssaberg (tpr) Neben den vielen Ehrungen nutzte Bürgermeister Manfred Weber die Bürgerversammlung, um die Anwohner über wichtige Entwicklungen in der Gemeinde zu informieren. Nach wie vor wird die Sanierung der Wasserversorgung in Küssaberg ein großes Thema bleiben, informierte Manfred Weber beim Blick auf neue Projekte. Die Arbeiten für rund 950 000 Euro in und um die Schanzstraße werden demnächst beginnen. Bereits jetzt steht für den Gemeinderat fest, dass die Straßen Im Gut und Rebhang in Bechtersbohl für geschätzte 1,2 Millionen Euro saniert werden müssen. "Das ist eine unglaubliche Summe und doch bitter notwendig", sagte Manfred Weber. Kritisch beurteilten Bürgerinnen und Bürger die Form der neuen Mehrfamilien-Häuser, wie zum Beispiel im Wasenweg in Rheinheim oder gerade aktuell in der Bauphase die Tröndle-Häuser in Kadelburg. Allerdings habe dadurch die bis 2015 rückläufige Einwohnerzahl stabilisiert werden können: "Wir wachsen nun immerhin um drei bis sechs Prozent", informierte Manfred Weber.

In seinem Rückblick bezeichnete Weber die Eröffnung der Stempelstelle für grüne Ausfuhrscheine in der Gemeindeverwaltung als "großen Moment für Rheinheim". Hierdurch konnte die seit vielen Jahren angespannte Verkehrssituation im dortigen Rathausring deutlich verbessert werden. Auch der Neubau der Schulmensa in der Gemeinschaftsschule sei ein Höhepunkt gewesen.

Die hohe Anzahl der Anträge für die Aufnahme in das Landessanierungsprogramm habe alle Erwartungen übertroffen. Erste Auszahlungen wurden bereits veranlasst, informierte Manfred Weber die Zuhörer. Ebenfalls in Kadelburg wurden die Weichen für die neue Ortsmitte gestellt. Die ersten vorbereitenden Arbeiten am Bolzplatz haben begonnen. Bis Dezember sollen alle Baumaßnahmen rund um die neue Kreisverkehrsanlage und den neuen Standort von Lidl abgeschlossen sein. "Wir hoffen auf die volle Unterstützung der Anwohner", sagte der Bürgermeister. Der Gemeinderat und die Verwaltung haben bei der Planung versucht, die Belastung in der Bauphase so gering wie möglich zu halten.

Im Anschluss an die Präsentation des Bürgermeisters, nutzten die Gäste die Möglichkeit, Anregungen wie ein Radweg zwischen Kadelburg und Lauchringen, die Notwendigkeit eines Ärztezentrums oder eine strengere Überprüfung der 30er-Zone in der Zurzacher Straße in Rheinheim, vorzubringen.