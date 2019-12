von Stefan Kurczynski

Restlos gefüllt war das Dorfgemeinschaftshaus in Reckingen beim Konzert der Bigband des Verbandsjugend-Orchesters (VJO). Es musste sogar nachbestuhlt werden. Lena Graf aus Küssaberg, Baritonsaxophonistin im VJO, hatte die Idee und den Kontakt mit den Verantwortlichen gepflegt und die Big-Band für diesen Abend Reckingen geholt. 20 Musiker und Musikerinnen vom Hochrhein, von Jestetten bis Lörrach, boten eine breite Palette ihres Könnens. Dazu kamen die Vokalisten Verena und Silke Wagner sowie Sven Thaler.

Sven Thaler bei seiner Gesangseinlage „Santa Claus is coming“ und „Let it Snow“. | Bild: Stefan Kurczynski

Letzterer hatte sich spontan bereit erklärt, an dieser Veranstaltung mitzusingen. Er sang „Santa Claus is coming“ und „Let it Snow“. Die beiden Sängerinnen brillierten bei fast jedem Song und gaben dem Ganzen noch einen optisches Flair.

Der Solist am Flügelhorn, Simon Eckert, bei seinem genialen Auftritt. | Bild: Stefan Kurczynski

Auch das Repertoire der Bigband konnte sich an diesem Abend sehen lassen. Angefangen mit „Hay Burner“ von Sammy Nestico, bekannt vom Interpreten Count Basie, über Pennsylvania, welches bekannt wurde vom Orchester Glenn Miller und Mitchell Parish. Erster Solist an diesem Abend war Simon Eckert, der gekonnt auf dem Flügelhorn den Titel „The Christmas Song“ zum Besten gab. Der Titel „Valerie“, einem Song der zu früh verstorbenen Amy Weinhaus wurde brillant von Verena und Silke Wagner vorgetragen.

Die beiden Sängerinnen, Verena (links) und Silke Wagner, gaben ihr Bestes am Mikrofon. | Bild: Stefan Kurczynski

Der Titel „Caravan“, ein Stück von Duke Ellington, forderte dann alles von den Musikern ab. Besonders herausragend war für dieses schwere Stück der Schlagzeuger Michael (Michi) Matt. Er riß das Publikum zu wahren Beifallstürmen heraus. Aber auch andere weitere Solisten erhielten viel Applaus. Dirigent Frank Pohl betonte in seiner Ansage für „Sir Duke“ von Stevie Wonder: „Der Arrangeur dieses Stückes, Chris Walden, hat uns da einiges abverlangt. Er scheucht uns da durch Tonarten durch, an die sich auch ein erfahrener Musiker erst gewöhnen muss!“

Förderung der Jungmusiker

Alles in allem konnte man aber durchaus von einem gelungenen Abend sprechen, der sich hoffentlich im nächsten Jahr wiederholt. Der Eintritt zu diesem Konzert war kostenlos. Die Band machte lediglich darauf aufmerksam, dass die Einnahmen durch den Verkauf von Souvenirartikeln, zur Förderung der Jungmusiker genutzt wird. Diese wurden auch im Foyer angeboten.

Das Verbandsjugendorchester ist ein Höchstklassenorchester und besteht aus 55 jungen Musikern mit einem Durchschnittsalter von 18 Jahren. Diese kommen aus dem gesamten Verbandsgebiet, welches etwa dem Kreis Waldshut entspricht.