Küssaberg Bereit für spritzige Schlauchboottouren auf dem Rhein

Die Tourist-Info organisiert seit fünf Jahren mit großem Erfolg Bootsfahrten auf dem Rhein. Die Sicherheit geht bei den Kanufahrten vor.

Es jährt sich bereits zum fünften Mal, das die Tourist-Info Küssaberg diese Touren organisiert. Bootsfahrten auf dem Rhein sind der Renner in der Gemeinde Küssaberg. Im vergangenen Jahr wurden die Touren sogar bis in den September ausgedehnt. Spaß auf dem Wasser ist aber nicht mehr nur im Kanu möglich, sondern auch beim Soft-Rafting, das es seit 2014 gibt. Am Samstag, 23. Juni, geht es wieder los.

Es wird wieder mit erfahrenen Führern auf dem Rhein von Lienheim bis nach Waldshut gepaddelt. Da geht die Soft-Rafting-Tour durch die letzten noch intakten Stromschnellen über den Laufen in Ettikon zwischen Schaffhausen und dem Rheindelta in den Niederlanden. Es gibt einen Zwischenstopp bei der Aue „Chly Rhy“ in CH-Rietheim. Enden wird die Tour dann beim Waldshuter Campingplatz. Die gleiche Tour findet nochmals am Sonntag, 15. Juli, statt.

Am Mittwoch, 1. August, gibt es eine Kanu-Tour von Hohentengen nach Küssaberg mit anschließendem Grillen. Eine Pause wird in Lienheim eingelegt. Am Mittwoch, 15. August, gibt es eine Neuauflage der Soft Rafting Tour von Lienheim bis nach Waldshut.

Ob Kanu oder Gummiboot: Sicherheit geht vor. Schwimmwesten nach Kleidergrößen werden ausgegeben.

Zusammen mit Walter Denz von der Firma „Hochrhein Kanu“ aus Murg, der die Leitung innehat, organisiert Irmgard Pfeifer die immer beliebter werdenden Kanu- und Rafting-Touren. Waren es beim Start 2014 insgesamt 120 Teilnehmer, so stieg die Zahl 2017 auf 207. „Oft werden die Touren anlässlich von Klassentreffen oder Betriebsausflügen gebucht“, erzählt Irmgard Pfeifer.

Pfeifer ist bei den Anmeldungen auch immer so fürsorglich, auf einen Sonnenhut und Sonnencreme hinzuweisen. Die Leiterin der Tourist-Information ist immer selbst mit an Bord. Sie betont den großen Spaß- und Erholungsfaktor. „Es ist schon ein besonderes Gefühl, die Landschaft vom Wasser aus zu sehen. Fauna und Flora sind einfach herrlich“, gerät sie ins Schwärmen.

Und wenn sie jeweils früher vom Schiff geht, hat das seinen besonderen Grund: Bis die Bootsgesellschaften am Zielort eintreffen, ist das Grillfeuer für einen anschließenden gemütlichen Ausklang bereits entfacht. Es wird auch einen Shuttlebus geben, der vom Sammelpunkt im Gemeindezentrum zur Bootsstelle nach Hohentengen hin und her fährt.

Start zu den genannten Touren auf dem Rhein ist jeweils um 10.30 Uhr an der Tourist-Information in Rheinheim. Eine Tour dauert gut drei Stunden. Inclusive Paddel und Schwimmwesten beträgt die Gebühr für Erwachsene 24, für Kinder 18 und für Familien bis vier Personen 65 Euro.

Anmeldung bei der Tourist-Information Küssaberg, Irmgard Pfeifer, Telefon 07741/6001-45, oder per E-Mail an (pfeifer.irmgard@kuessaberg.de).