Küssaberg Beim Bunten Abend der Kadelburger Fergen gibt es zauberhafte Darbietungen

Der Bunte Abend des Narrenvereins Fergen punktet mit kreativen und abwechslungsreichen Programmpunkten voller Esprit.

Es wimmelte von Trollen, Feen und Einhörnern in der Trotte. Es war Zeit für den Bunten Abend der Fergen, der im "Zi-Za-Zauberwald" stattfand. Nach der Eröffnung durch den Musikverein Kadelburg, begrüßte Anja Weißenberger, Vorsitzende der Fergen, gemeinsam mit Angelika Vogt die Gäste und befreundeten Vereine in der vollbesetzten Trotte. Die Kindergarde des Narrenvereins hatte mit ihrem Tanz „Stars and Stripes“ die Messlatte für die nachfolgenden Programmpunkte schon hoch gelegt.

Es folgte die Hexe Hui Pfui. Und nach so vielen Wochen und Monaten der politischen Verhandlungen zu Jamaika und GroKo war endlich klar, warum es mit der Politik aktuell nicht so recht klappen will. Bekennend erklärte Hexe Hui Pfui, dass ihre Zauberei das Malheur verursacht hat. Die Selbsthilfegruppe des TV Kadelburg verkündete anschließend sichtlich zufrieden mit dem Hit „Wiedermal sind wir zu haben“ Anregungen, um den undankbaren Gatten um die Ecke zu bringen. Mindestens genauso kreativ wie die von den Fergen gestaltete Dekoration in der Trotte, waren die selbst gemachten Kostüme der Tanzgruppen an diesem Abend.

So verwandelten sich die Landfrauen Kadelburg in Vögel der Nacht, die Altgarde in Keinhörner und die Gardemädchen in Trolle. Kombiniert mit den ideenreichen Tänzen, waren die geforderten Zugaben keine Überraschung und sorgten für Stimmung. Durch das Dorfgeschehen der vergangenen Monate führten die Moderatorinnen. Auch der anwesende Bürgermeister Manfred Weber fand ein Anekdötchen über sich in den Erinnerungen der Damen. Zur Freude aller berichtete der Fasnachtsreferent in seiner Bütt aus der fünften Jahreszeit. Für die Damen, die zu Hause einen Einkaufsmuffel haben, gab es motivierende Tipps von Karin Amann, wie man eben diesen Herrn doch ins Geschäft bekommt.

Auch Gusta alias Anja Amann durfte nicht fehlen. Sie empfahl dringend, die Weihnachtsstimmung so lange wie möglich beizubehalten, da ansonsten die Herren der Schöpfung viel zu schnell Frühlingsgefühle bekommen. Ein weiterer Höhepunkt des Abends waren die drei Tenöre. Praktisch mit dem Boden verwachsen und trotz allem mit unglaublichem körperlichen Einsatz schwangen die schmuck anzusehenden Herren des Narrenvereins Kadelburg zu „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“ über die Bühne. Kaum war das offizielle Programm beendet, füllte sich die Tanzfläche an diesem närrischen Abend.