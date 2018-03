Küssaberg Bei der Hauptversammlung des TV Rheinheim ersetzt ein Jazztanz den Tätigkeitsbericht von Denise Müller

Denise Müller stellt den Mitgliedern des TV Rheinheim ihr neues Jazztanz-Konzept vor. Erstmals wird bei einer Hauptsammlung auch getanzt.

Eine Hauptversammlung der etwas anderen Art erlebten die Mitglieder des Sportvereins Rheinheim. Viele hatten sich abgemeldet, weil sie von der Grippewelle erwischt wurden. Bei der Hauptversammlung eines Turnvereins ist es üblich, dass die einzelnen Übungsleiter ihren Jahresbericht abgeben und informieren, was im vergangenen Jahr gemacht wurde. So tut dies auch Denise Müller bei der Jazzgymnastik, die sie schon seit 16 Jahren führt. Dieses Mal war es aber ein wenig anders. Spontan stellte sie den anwesenden Mitgliedern ihr neues Konzept vor und forderte sie auch gleich dazu auf, dies einmal auszuprobieren.

Prompt wurde versucht, im kleinen Sitzungsraum, dem früheren Feuerwehraufenthaltsraum, einen Jazzgymnastiktanz auf das Parkett zu legen, was auch zur allgemeinen Erheiterung führte. Selbst Bürgermeistervertreter Arthur Ips ließ es sich nicht nehmen, ebenfalls das sportliche Tanzbein zu schwingen. Ips sagte: „Das macht richtig Spaß und ist auch gut für die Wirbelsäule.“ Mit 233 Mitgliedern, wovon 78 Kinder sind, auf neun Gruppen verteilt, steht der Verein gut da. Aber er hat auch, wie viele andere Turnvereine, Nachwuchssorgen in Bezug auf die Übungsleiter. Es klemmt an allen Ecken und Enden, war der Tenor bei der Hauptversammlung. „Viele sind neben ihrer Übungsleitertätigkeit auch noch beruflich tätig und das bremst natürlich das Turnen stark aus“, sagte die Verwaltungsvorsitzende Manuela Beck.

Deshalb war es ihr auch ein besonderes Vergnügen und eine Freude, einige Mitglieder ehren zu können. Für jeweils zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Ingrid Müller, Janina Furna und Patricia Krischka mit einem Blumenstrauß geehrt. Für 25 Jahre konnte Claudia Leute ein Blumenpräsent entgegennehmen und für ganze 40 Jahre bekam Sieglinde Schäuble zum Blumenstrauß noch die silberne Ehrennadel verliehen. Birgit Fass war nicht anwesend, sie ist ebenfalls bereits seit 25 Jahren im Verein. Ihr wird das Präsent etwas später übergeben. Ips leitete anschließend die Neuwahlen und war relativ schnell damit fertig, weil der Vorstand einstimmig im Amt bestätigt wurde.

