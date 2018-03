vor 7 Stunden SK Küssaberg Bei Sturz in Kadelburg schwer verletzt: Mountainbiker kann noch den Notruf wählen

Bei seiner Fahrt am Montagmorgen stürzte am Montag ein 57 Jahre alter Radfahrer beim Campingplatz in Kadelburg und konnte nicht mehr allein aufstehen. Laut Polizei hat er vermutlich auf dem vereisten Weg die Kontrolle über sein Rad verloren.