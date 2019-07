von Tina Prause

Eine Spende der besonderen Art gab es dieser Tage für den Mehrgenerationsplatz in Bechtersbohl. Insgesamt sieben Ahorn-Bäume im Wert von 2500 Euro werden dank der badenova und des SC Freiburg zukünftig den Kindern und Erwachsenen zusätzlich Schatten spenden. Seit einigen Jahren spendet die Badenova, die Sponsor des SC Freiburg ist, für jedes geschossene Tor in einem Punktespiel einen Baum innerhalb der Region. „Da hängen 48 Tore hinten dran“, freute sich Roland Weis, Leiter der Unternehmenskommunikation der Badenova über die Übergabe des ersten Baumes. „Jeder Baum bindet zehn Kilogramm CO 2 pro Jahr“ erklärte er weiter.

Die Badenova möchte mit der beliebten Aktion ein Zeichen für eine grünere und nachhaltige Zukunft setzen. Das freut nun auch Küssabergs Ortsteil Bechtersbohl. Seit knapp einem Jahr bauen die Bürger den bereits vorhandenen aber in die Jahre gekommenen und unpraktischen Spielplatz zu einem Kleinod für Jung und Alt um. Zu wenig Platz und zu wenig Möglichkeiten durch die schwierige Hanglage machten den alten Spielplatz unattraktiv.

Im Herbst folgen die weiteren Bäume. Bis dahin freuen sich die Bürgerinnen und Bürger von Bechtersbohl über den ersten Baum und werden ihn sicher vorbildlich pflegen. | Bild: Tina Prause

Was jetzt seit gut einem Jahr entstanden ist, kann sich sehen lassen. Nicht nur optisch ist der Mehrgenerationsplatz etwas ganz Besonderes. Es ist auch das herausragende bürgerschaftliche Engagement, das den neuen Treffpunkt zu etwas ganz besonderem macht. Fast jedes Wochenende wird seit gut einem Jahr von den Bechtersbohler Bürgern an dem Platz gearbeitet. Wer nicht selbst zur Schaufel griff, half bei der Bewirtung mit.

Badenova spendet für jedes geschossene Tor im Punktespiel des SC Freiburg einen Baum, hier griffen in bechtersbohl gerne zur Schaufel um den ersten Baum der badenova einzupflanzen. | Bild: Tina Prause

Mehr als 1000 ehrenamtliche Arbeitsstunden stecken in dem Mehrgenerationsplatz und eine respektable Summe an eingegangenen Geld- und Sachspenden. „Ich bin stolz, dass wir ein Teil davon sind“, schloss Roland Weis seine Ansprache und griff zusammen mit Küssabergs Bürgermeister Manfred Weber und Christoph Frei, Leiter Sponsoring und Partnermanagement des SC Freiburg zur Schaufel, um den ersten Baum einzupflanzen. Ende August sollen alle Arbeiten am Mehrgenerationsplatz abgeschlossen sein und die offizielle Fertigstellung gebührend gefeiert werden.