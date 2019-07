von Tina Prause

„Aus den Akten geht hervor, dass vor 40 Jahren die Entlastung der Eltern bei der Betreuungsaufgabe der Antrieb für die Gründung war“, informierte Bürgermeister Manfred Weber die Besucher während seiner Ansprache zum 40-jährigen Bestehen des Kindergarten Sonnenkäfer in Dangstetten.

Seit vier Jahrzehnten gibt es den Kindergarten in Dangstetten. Mittlerweile hat sich der Fokus der Kindergartenwelt grundlegend geändert. „Heute steht die bestmögliche Förderung des Kindes im Mittelpunkt“, sprach der Bürgermeister weiter und lobte die engagierte Arbeit der Erzieherinnen in Küssabergs Einrichtungen. Auch an ein passendes Geburtstagsgeschenk hatte die Gemeinde gedacht und als Überraschung einen Eiswagen gebucht, an dem sich jedes Kind ein Eis holen durfte.

Was für ein tolles Geburtstagsgeschenk. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Kindergartens organisierte die Gemeinde einen Eiswagen, der für eine gelungene Abkühlung sorgte. | Bild: Tina Prause

Weiter sorgten die Guggenmusik Hinterbachsürpfler und die Landfrauen Dangstetten für das leibliche Wohl. „Uns war wichtig, dass die Eltern bei den Kindern sein können und einen schönen Tag erleben können. Dank der Vereine ist das möglich“, bedankte sich die Kindergartenleiterin weiter.

Mit viel Herz und Engagement wurde rund um das leibliche Wohl ein buntes Programm präsentiert, dass auch die Kinder mitgestalten durften. „Für die Kinder war das auch ein großes Thema. Das Kindergartenjahr war ein Highlight“, sagte die Kindergartenleiterin Yvonne Fickert rückblickend.

Kindergartenleiterin Yvonne Fickert begrüßte die Gäste und freute sich über das gelungene Fest. | Bild: Tina Prause

Nicht fehlen durften bei den hochsommerlichen Temperaturen die Wasserspiele, die auf dem Spielplatz des Kindergarten stattfanden. Zwischendrin konnten sich die kleinen Besucher schminken lassen, Wurfbälle basteln oder auf der Hüpfburg austoben.

Wasserspiele fehlten auch nicht bei den hochsommerlichen Temperaturen. | Bild: Tina Prause

Ein weiterer Höhepunkt war neben den Vorführungen der Kinder, die Show des Zirkus Zebrasco, der mit seinen Akrobatikkünsten verzauberte.

Die Hitze an dem Tag ließ sich der Zirkus Zebrasko nicht anmerken und verzauberte mit seiner Akrobatik. | Bild: Tina Prause

Es war ein gelungener runder Geburtstag des Kindergartens, der auch schon einige Pläne für die Zukunft hat.

Vor kurzem hat der Gemeinderat außerplanmäßig gut 40 000 Euro einen Umbau im Kindergarten genehmigt, sodass nach den Sommerferien eine gemischte Regel-/Ganztagesgruppe entstehen kann.

Der Kindergarten Sonnenkäfer hat aktuell 63 Kinder, die von 14 Erzieherinnen betreut werden. Es gibt momentan eine Krippen-Gruppe, zwei Regelgruppen und eine Ganztagesgruppe. Mit dem Umbau sollen weitere Ganztagesplätze entstehen.