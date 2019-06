von Tina Prause

Seit gut einem Jahr befasst sich der Gemeinderat mit der Toilettensituation am Mehrgenerationsplatz Bädle in Rheinheim. „Wir müssen unterscheiden zwischen irgendeinem Spielplatz und dem Bädle“, eröffnete Bürgermeister Manfred Weber die Diskussion zu dem neuen Lösungsvorschlag.

Die aktuellen sanitären Anlagen in der Hütte des Musikvereins Rheinheim sind alt, teilweise defekt und nicht barrierefrei. Bereits im Oktober sprach sich das Gremium für den Bau eines Toilettenhauses aus, das den aktuellen Anforderungen gerecht werden kann. Laut Planung durch den Architekten Jörg Kaiser würden die Kosten des Neubaus bei rund 100 000 Euro liegen.

Kritik an Kosten

„Die Kosten sind immer wieder kritisiert worden“, sprach Bürgermeister Manfred Weber offen. Weiter informierte er, dass „mittlerweile aber vielen klar ist, dass, wenn man nachhaltig bauen will, das auch mit Kosten verbunden ist“.

Ein zusätzlich anzuschaffender Toilettenwagen sollte bei Festbetrieben der Vereine in ganz Küssaberg – somit natürlich auch am Bädle – aushelfen. Diese Idee wurde allerdings mittlerweile aus organisatorischen Gründen verworfen und so musste in den vergangenen Wochen gemeinsam mit dem Musikverein Rheinheim nach einer neuen und für alle tragbaren Lösung gesucht werden.

Unansehlich, alt und teilweise defekt ist die aktuelle Situation der sanitären Anlagen am Mehrgenerationsplatz. | Bild: Tina Prause

Für gut 75 000 Euro soll jetzt ein barrierefreies Unisex-Toilettenhaus entstehen, ausgestattet mit einem WC, einem Urinal, einem Wickeltisch und einem Waschbecken.

„Ich will nichts verhindern, aber bei den Kosten kann man vielleicht doch noch etwas optimieren“, regte Gottfried Ritter im Hinblick auf die Edelstahlausstattung, vergleichbar mit der an der Minigolfanlage in Rheinheim an.

Pläne für die Festhütte

Nicht nur aus diesem Grund, auch im Hinblick auf möglichen Vandalismus schlug Clemens Stoll vor, auf die geplante Regenrinne zu verzichten. Im nächsten Schritt der Präsentation stellte Matthias Leute vom Musikverein Rheinheim eine Sanierung der bisherigen sanitären Anlagen in der Festhütte vor, die allerdings nur während eines Festbetriebes unterstützend geöffnet werden sollen.

Die in der Festhütte befindlichen Toiletten sollen modernisiert werden und während eines Festbetriebes zusätzlich zum neu geplanten Toilettenhaus unterstützen. | Bild: Tina Prause

Mit dem Versetzen einer Wand würde zunächst ausreichend Platz in den aktuell mehr als beengten Toiletten entstehen. Das WC, Waschbecken und die Leitungen müssen ausgetauscht und modernisiert werden. Die Materialkosten hierfür belaufen sich auf geschätzte 6000 Euro.

Positiv sah Gemeinderatsmitglied Ulrike von Roth das Ergebnis der Besprechungen und freute sich über die „einvernehmliche Lösung“. Aufgrund der Kostenersparnis durch die jetzt kleinere Lösung des Toilettenhauses, schlug sie vor, dass sich die Gemeinde an den Materialkosten für die Toiletten in der Festhütte beteilige. Dem stimmte auch das restliche Gremium zu und folgte abschließend dem Vorschlag von Bürgermeister Manfred Weber, dass sich die Gemeinde mit maximal 7000 Euro an den Materialkosten beteilige.