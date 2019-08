von Stefan Kurczynski

Zunächst sah es so aus, dass das Bädle-Café ins Feuerwehrgerätehaus umziehen müsste, aber dann hatte der Herrgott ein Einsehen und bescherte den Senioren einen wunderbaren Tag. Die Aktionsgruppe der Bürgergemeinschaft hatte eingeladen und viele kamen. Und weil es nach Regen aussah, wurden kurzerhand ein paar Pavillons aufgestellt, die aber später nur noch Schatten spenden konnten.

Im Schnitt, so kann man sagen, kommen etwa 65 Personen an den jeweiligen Donnerstagen in den Sommerferien zum Bädle-Café nach Rheinheim. Besonders angetan sind die Gäste auch von der Kulisse mit dem Ausblick auf den Rhein. Marlies Eckert von der Bürgergemeinschaft: „Ich finde das schön, es hat sich schon richtig eingebürgert. Auch unser Bürgermeister Manfred Weber schaut jedes Mal vorbei und freut sich darüber, dass das Café so gut angenommen wird.“

Der Ursprung dieses Cafés entstand eigentlich vor rund vier Jahren bei einem Besuch von Marlies und Hans Eckert in Köln, als sie ihre Kinder besuchten. Dort saßen sie in einem Café namens Beethoven und gegenüber war ein Kinderspielplatz. „Die Kinder konnten also spielen und die Eltern gemütlich einen Kaffee und Kuchen zu sich nehmen“, so Marlies Eckert. So entstand die Idee und wurde von Pro Sen gerne übernommen. Pro Sen, das Seniorenwerk, der Förderverein Sozialstation und die Nachbarschaftshilfe schlossen sich dann vor drei Jahren zur Bürgergemeinschaft Küssaberg zusammen.

Bürgerbus fährt zum Café hin und zurück

Das Motto dieser Bürgergemeinschaft lautet: „Alt für Jung und Jung für Alt.“ Und so wird seit nunmehr drei Jahren das Bädle-Café in Rheinheim jedes Jahr in den Sommermonaten für ein paar Wochen lebendig und die Menschen in und um Küssaberg freut es. Für jeden Café–Tag steht ein Bürgerbus der Gemeinde Küssaberg bereit, um Senioren und Behinderte zum Café und zurück zu fahren. Aber nicht nur Senioren kommen zum Café, auch viele Eltern schauen mit ihren Kindern vorbei und es gibt immer etwas zu bereden oder die Gedanken werden ausgetauscht.

Weitere Termine zum Vormerken

Verschiedene Organisationen und Vereine sorgen dann dafür, dass es den Gästen an nichts fehlt. Am 22. August lädt der Besuchsdienst der katholischen Kirche ein, am 29. August der Kirchenchor Rheinheim und den Abschluss des Jahres gestaltet am 5. September noch einmal der Brückenchor Küssaberg.