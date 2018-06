vor 7 Stunden Tina Prause Küssaberg Autofahrer am Hochrhein brauchen Geduld: Der Stau bei Küssaberg wird immer länger

Die B 34-Sperrung in Oberlauchringen verschärft die Stausituation in Küssaberg noch weiter. Die Arbeiten am Kreisel in Kadelburg stehen allerdings kurz vor dem Abschluss. Beteiligte und Betroffene betonen die guten Bauarbeiten.