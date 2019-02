Bereits mit vier Jahren hatte er seine ersten Masken skizziert und als 17-Jähriger seine ersten Masken geschnitzt. Nun stellt der Grafenhausener Künstler Simon Stiegeler seine Werke im Alten Rathaus in Rheinheim unter dem Motto „Maske – Mensch – Metamorphose“ aus.

Und diese Masken hatten bereits einen Bezug zu Küssaberg und Umgebung, denn er schnitzte Masken für die Hohentengener Gelbjacken – Hansele und auch die Masken der Burghexen aus Küssaberg. Traditioneller Hintergrund ist die klassische Schwarzwälder Holzschnitzkunst. Über 150 Gruppen, ungefähr 6000 Menschen im süddeutschen Raum tragen an Fasnet Stiegeler-Masken. Bei den Masken wird er mittlerweile stark von seiner Frau Lillian unterstützt. Die gelernte Floristin bringt ihr beruflich gewonnenes Farbgefühl mit in die Masken ein.

Das Credo der beiden Künstler: „Traditionelle Schwarzwälder Kunst, neu interpretiert.“ Auf die Frage einer Besucherin bei der Ausstellung, welches Holz er denn verwendet, antwortete Stiegeler: „Überwiegend verwenden wir Lindenholz. Das bekomme ich von Förstern und Landwirten, die die entsprechenden Bäume haben. Für die Masken verwende ich das allerbeste Holz, das so astfrei wie möglich ist. Bei meinen anderen Arbeiten benutze ich gerne das sogenannte unvollkommene Holz, um eine weitere Fassette in die Figur reinzubekommen. Für eine Maske brauche ich so zirka fünf Jahre bis zur Fertigstellung, bedingt durch viele einzelne Schritte wie trocknen und verleimen und da muss man etwa für einen Zentimeter Maske ein Jahr rechnen.“

Die Ausstellung ist seit Sonntag im Museum Rheinheim und ist bis einschließlich 17. März jeweils sonntags von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist wie immer frei.

Zur Person

Simon Stiegeler nimmt seit 1995 regelmäßig an internationalen Ausstellungen und Symposien im In- und Ausland teil. 2010 war er mit seinen Werken Kulturbotschafter Baden-Württembergs in China. 2012 erhielt er den Innovationspreis für den Bienenlehrpfad „Via Apis Welt der Biene“. Seit 2014 gilt er als Heimatbotschafter des Hochschwarzwaldes und hat das Kultlabel „Blackest forest“ im Schwarzwald undergroundstyle gegründet. 2014 war er auch für die künstlerische Gestaltung des „Schwarzwaldhaus der Sinne“ in Grafenhausen zuständig und schuf dort, gemeinsam mit dem Soziologen Hartmut Rosa den „Zeitraum“. 2017 ist er Mitinitiator vom „Dorf der tausend Sterne“ in Grafenhausen. Viele seiner Publikationen sind auch in Sendungen der ARD, des ZDF, von ARTE und des SWR zu sehen gewesen, waren aber auch in Zeitungen, wie die Zeit und Frankfurter Allgemeine sowie vielen anderen zu lesen.