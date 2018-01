Küssaberg Ausstellung in Rheinheim richtet Fokus auf die Natur

Der Museumsverein Küssaberg präsentiert eine neue Ausstellung im alten Rathaus in Rheinheim. Die Bilder des Hobbyfotografen Franz Glenk aus Reckingen zeigt die Natur in all ihrer Schönheit.

Imposante Bilder präsentiert der Hobbyfotograf Franz Glenk aus Küssaberg-Reckingen in seiner Ausstellungseröffnung im alten Rathaus in Küssaberg-Rheinheim. Seit 1955 schon ist er, größtenteils auch mit seiner Frau, in der Bergwelt unterwegs, um die Schönheiten der Natur für sich und der Nachwelt im Bild festzuhalten. Er fotografiert seither Landschaften, Berge, Seen, Sonnenuntergänge und macht auch Nachtaufnahmen. Auch die Blumen sind ein sehr beliebtes Fotoobjekt von ihm.

Brigitte Rossa, Vorstand des Museumsvereins, war sichtlich begeistert und erstaunt: "Und das alles mit so einer kleinen Kamera, einer Voigtländer, aus den 50er Jahren. Das kann man sich als Laie gar nicht so vorstellen, was aus ihr alles so rauskommt, aber wir sehen es hier in der Ausstellung." Glenk selbst hat sich sein Wissen über die Fotografie in all den Jahren durch Literatur und Versuchen selbst beigebracht. Ja, er legte sich sogar ein Fotolabor an, um selber die Schwarz-weiß-Bilder zu entwickeln, musste dies allerdings nach einigen Monaten Experimentierzeit wieder aufgeben.

Seit Mitte der 60er Jahre macht er nur noch Farbdias. Er bedauert es, dass es kaum noch Filme dafür zu kaufen gibt und wenn er mal einen zum Entwickeln hat, muss er ihn auch noch selber rahmen. Wenn man bedenkt, dass das erste Farbdia bereits im Jahre 1861 von James Clerk Maxwell vorgestellt wurde, im Laufe der Zeit weiterentwickelt und schließlich Mitte der 30er Jahre bei uns aktuell wurde. Die Firmen Agfa und Kodak hatten große Erfolge mit dieser Technik. Allerdings musste Agfa 2005 Insolvenz anmelden und auch Kodak stellte die Produktion des Koda Chrome 2009 wegen zu geringer Nachfrage ein.

Die Gedanken, die Franz Glenk bewegen, zeigen sich in seinen Fotografien wieder: "Natur, was ist das? Alles, was mal war, kommt nicht wieder. Alles, was kommt, war noch nie da. Das Gegenwärtige ist stets neu. Und doch ist alles jedes Jahr nur scheinbar immer wieder nur das alte."

Die Ausstellung "Natur im Wandel der Tages- und Jahreszeiten" ist noch bis zum 22. Februar im alten Rathaus in Küssaberg-Rheinheim zu besichtigen und ist jeweils sonntags von 14.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.