Küssaberg Ausstellung in Küssaberg: Malerei trifft Grafik

Die beiden Künstlerinnen Nadine Mahnke und Martina Kirsche stellen im Museum in Küssaberg aus. Die Vernisaage war gut besucht.

Gut besucht war am Sonntag die Vernissage der neuen Ausstellung im Museum Küssaberg/Rheinheim. Wolfgang Zimmermann, neuer Vorsitzender des Museumsvereins Küssaberg, hatte geladen und in der unter seiner Leitung stattfindenden Ausstellung, stellen gleich zwei Künstlerinnen aus.

Nach seiner Begrüßung übergab er das Wort an Renate Schendel-Hauser, die anschließend die Laudatio für die Künstlerinnen hielt. Sie stellte zunächst die Frage: "Was ist eigentlich Kunst? – laut einer lexikalischen Definition ist sie ..."eine gekonnte schöpferische Gestaltung, die unter heutigem Verständnis weitgehend auf Intuition beruht...".

Martina Kirsche, in Stuttgart geboren, gelernte Schneiderin, schloss 1995 eine Ausbildung zur Physiotherapeutin ab und hat viele Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Dann zog sie an den Hochrhein und arbeitet heute freiberuflich noch als Agility-Trainerin und bedingt durch den Besitz von drei Hunden, ist sie auch als Hundesitterin tätig. Ihre japanische Tuschmalerei lernte sie von 2006 bis 2008 bei Katharina Scheppert in Bern und im Felsentor auf dem Rigi.

Eines ihrer Motto lautet: "Die Bilder entstehen rasch, jeder Strich muss sitzen und die Kraft haben, das Herz des Betrachters zu berühren." Die zweite Künstlerin Nadine Mahnke stammt aus Hoyerswerda, einer großen Kreisstadt im Landkreis Bautzen im Freistaat Sachsen und hat ihr Abitur 2009 mit dem Leistungskurs Kunst absolviert. Sie studierte von 2010 bis 2014 Kunsttherapie, besuchte Fachhochschulen in Arnstadt in Thüringen und in Ottersberg in Niedersachsen. Sie stellte schon seit ihrer Studienzeit aus und viele ihrer Werke sind noch heute im Lausitzer Seenland zu sehen. Eines ihrer Motto lautet: "Bilder, so sehr sie auch stillstehen, zeugen doch von einem Prozess." Sie sagt auch von sich selbst: "Wüsste ich die richtigen Worte, müsste ich nicht malen." 2014 zog auch sie an den Hochrhein und arbeitet hier als Kunsttherapeutin in einer sozialpsychiatrischen Einrichtung.

Beide Künstlerinnen haben auch schon an der grenzüberschreitenden Kulturnacht in Küssaberg und dem Zurzibiet teilgenommen. Die Ausstellung ist bis zum 22. April jeden Sonntag ab 14.30 Uhr bis 17 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist wie immer frei.