Küssaberg vor 2 Stunden

Ausstellung „Alltägliche Sensationen“ im Öpfelbaum in Küssaberg feiert gelungene Finissage

Die Fotografen der Nabu-Fotogruppe Birkendorf haben mit ihren Bildern in der Ausstellung „Alltägliche Sensationen“ im Öpfelbaum in Küssaberg alltägliche Gegenstände in den Fokus gestellt. Nun war Finissage mit den Fotografen.