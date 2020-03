von Tina Prause

Während einer mehrstündigen Rundfahrt durch Küssaberg besichtigte der Gemeinderat mögliche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen innerhalb der Gemeinde. Hauptschwerpunkt war dabei die Besichtigung der Kläranlage in Ettikon mit Vorstellung des Konzepts für eine weitere Sanierungsstufe. Der Gemeinderat beschloss eine Weiterverfolgung des für dieses Jahr vorgesehenen Sanierungsabschnitts mit Fokus auf das Einkaufhebewerk inklusive dem dortigen Schneckenkörper.

Die gut 43 Jahre alte Kläranlage in Ettikon hat im Regenüberlaufbecken Korrosionen im Beton, die ebenfalls saniert werden sollten. Neben der Besichtigung der aktuellen Situation nutzte das Gremium die Möglichkeit, von Frank Hart (Leiter der Kläranlage) eine Führung durch die Anlage zu erhalten. | Bild: Tina Prause

Maßnahmen am Straßenbelag

Weiter befasste sich das Gremium mit diversen Sanierungen von Straßen, wie beispielsweise im Rooßweg in Kadelburg oder Randsteinreparaturen in der Deckwiesenstraße und im Freudenspiel in Kadelburg. Auch die Gesamtsanierung der Schulstraße in den kommenden Jahren und die weitere Vorgehensweise in der Rheinstraße, beide in Kadelburg wurde besprochen.

Abhängig vom Ergebnis der Kanaluntersuchung in der Rheinstraße in Kadelburg entscheidet sich, wann die Sanierungsarbeiten im Küferweg und in den Stegwiesen eingeplant werden. Spätestens 2022 allerdings sollen die Arbeiten aufgenommen werden. | Bild: Tina Prause

Gutachten soll Klarheit bringen

Ein Gutachten über den Zustand des Schmutz-, sowie dem Regenwasserkanal in der Rheinstraße soll bis Juni 2020 Informationen über die aktuelle Situation bringen, sodass weitere Maßnahmen besprochen werden können.

Deutlich zu sehen ist die Problematik im Rooßweg in Kadelburg. Unter anderem durch Absenkungen am Rand der Straße kann das Regenwasser nicht richtig abfließen. Diese Situation ist an mehreren Stellen in Küssaberg vorzufinden. | Bild: Tina Prause

Abhängig davon ist, in welcher Reihenfolge andere anstehende Sanierungen von Gemeindestraßen abgearbeitet werden. Wie in den Jahren zuvor, wurde auch die Situation diverser Feld-, Rad- und Fußwege besichtigt und besprochen. Entsprechende Maßnahmen, wie die Beseitigung von Wurzeleinwüchsen oder die Wiederherstellung von befahrbaren Feldwegen, sollen noch in diesem Jahr umgesetzt werden.