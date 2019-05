von sk

Kurz vor 19:30 Uhr war ein 18-jähriger Audi-Fahrer bei seiner Fahrt talwärts auf der L 162 in Richtung B 34 aus einer Kurve getragen worden. Der Audi kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW, an dem durch die Aufprall-Wucht das linke Hinterrad mitsamt Achse abgerissen wurde. Der BMW wurde in eine Wiese geschleudert. Die beiden Fahrer, den BMW steuerte ein 39 Jahre alter Mann, seien nur leicht verletzt worden, so die Polizeiangaben. Der Einsatz des Rettungsdienstes sei nicht erforderlich gewesen. Beide Autos endeten als Totalschaden. Den Zeitwert des Audi schätzt die Polizei auf 10.000 Euro, jenen des BMW auf 80.000 Euro.