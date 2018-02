vor 35 Minuten Tina Prause Küssaberg Arbeiten am Kreisverkehr in Kadelburg haben begonnen

Der Spatenstich läutet die Arbeiten am Kreisverkehr am Ortsrand von Kadelburg ein. Durch den Neubau des Discounters Lidel entsteht neben nueen Zufahrtsstraßen auch ein Verkehrskreisel in Höhe des Bauernladens Stoll. Lidl übernimmt 850 000 Euro für den Kreiselneubau, die Gemeinde Küssaberg trägt 650 000 Euro Straßenbaukosten. Die Bauphase soll zehn Monate dauern.