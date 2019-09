von Stefan Kurczynski

Wie schon an den vergangenen Donnerstagen, so auch am jüngsten, gab es wieder Kaffee und Kuchen im Rheinheimer Bädle. Dieses Mal war der Kirchenchor St. Michael aus Rheinheim dran und es konnten weit über 70 Gäste bei schönstem Wetter im Bädle Café verweilen und bei Kaffee und Kuchen sich miteinander unterhalten. Der Kirchenchor hat zurzeit knapp 30 aktive Sänger.

Hans-Jörg Seilacher, seines Zeichens Dirigent des Chores, erklärt: „Wir sind sowas wie ein Crossover-Chor, wir singen neben einer lateinischen Messe auch Pop und Gospelsongs. Dort sind wir sehr aktiv und haben ein großes Repertoire.“ Der Kirchenchor plant zu seinem 95-jährigem Bestehen im Februar des nächsten Jahres eine abendliche Veranstaltung unter anderem mit einen Vortrag von Hans Bernhard, einem ehemaligen Leiter des Kirchenchores. „Gerne werden noch Sängerinnen und Sänger gesucht, die Spaß am Singen haben.“ So Seilacher.

Geprobt wird jeweils mittwochs um 20 Uhr in der Brücke in Rheinheim. Wer also Interesse hat, diesem Chor noch beizutreten, kann sich gerne beim katholischen Pfarramt in Küssaberg-Rheinheim, Zurzacherstraße 2 informieren. Telefon: 07741/31 05. Mit dem Bädle Café geht es aber noch weiter: Den Abschluss des Jahres gestaltet am heutigen Donnerstag noch einmal der Brückenchor Küssaberg.