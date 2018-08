von sk

Der 31-Jährige wurde festgenommen und der Bundespolizei überstellt. Aus einer bereits ergangenen Verurteilung wegen Betrugs hatte der Mann eine Geldstrafe in Höhe von 800 Euro zu begleichen; ersatzweise war eine 40-tägige Gefängnisstrafe angeordnet worden. Aus einer weiteren Verurteilung wegen Diebstahls hatte der 31-Jährige von einer neunmonatigen Freiheitsstrafe noch 33 Tage Haft zu verbüßen, so die Angaben der Bundespolizei. Der Festgenommene wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

