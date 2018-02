Küssaberg Am Schmutzigen Donnerstag gelingt die Machtübernahme ohne Gegenwehr

Bürgermeister Manfred Weber macht gern den Spaß mit und lässt sich bereitwillig von den Narren entmachten.

Trotz schwieriger Wetterverhältnisse klappte die närrische Machtübernahme in der Gemeinde am Hochrhein einwandfrei. Für Bürgermeister Manfred Weber war es das vorerst mit dem Regieren. Seit 5 Uhr morgens nahmen Küssabergs Narren- und Guggenvereine nach und nach die öffentlichen Bastionen, wie Schulen und Kindergärten, sowie Banken ein. Gegen 10 Uhr folgte die offizielle Machtübernahme im Regierungszentrum. Und nachdem jede Gegenwehr aufgrund der Guggenmusik Schnörri Plätzer als erfolglos anzusehen war, wechselte Häuptling Manfred Weber freiwillig seinen Federschmuck gegen den, dem Reckinger Motto entsprechenden, Zylinder eines Zirkusdirektors. Der als traditionell guter Entmachteter bekannte Bürgermeister folgte mit seinem Team sofort dem Ruf der Narrenzeit und freut sich mit allen Küssaberger Bürger schon auf das diesjährige Narrentreffen in Kadelburg am kommenden Sonntag.