Kadelburg vor 6 Stunden

Alkoholisierter 19-Jähriger: Ausweichmanöver endet mit 12.000 Euro Blechschaden

Mit mindestens 12.000 Euro Blechschaden endete in der Nacht zum Sonntag das Ausweich-Manöver eines alkoholisierten Autofahrers in der Ortsdurchfahrt von Kadelburg. Angeblich war ihm ein Fuchs in die Quere gekommen.