von Stefan Kurczynski

Im November 2003 gegründet, hat der Kapellenverein in Ettikon den Bau einer kleinen Kirche in Angriff genommen. Ein Grundstück stand schon seit vielen Jahren zur Verfügung, der Bau sollte aus Spenden finanziert werden. Mit viel Ausdauer, Geduld und tatkräftigem Einsatz wurde das Bauvorhaben schließlich verwirklicht. Am 12. Februar 2011 war der Spatenstich und schon am 29. April wurde Richtfest gefeiert. Zum 1. Oktober wurde die Friedenskapelle im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes eingeweiht. Seit dieser Zeit kümmert sich der Kapellenverein um das Gebäude.

Im Außenbereich der Kapelle befinden sich sechs Bänke, die zum Verweilen einladen. Aber diese Bänke sind dem Wetter direkt ausgesetzt und zeigten die ersten Abnutzungserscheinungen. Manfred Huber und Heiner Urban aus Kadelburg sind erfahrene Handwerker, die sich ohne viele Worte umgehend um die Instandsetzung der Bänke gekümmert haben. Holzteile wurden ersetzt und imprägniert, auf dass die Bänke weiterhin genutzt werden können und noch lange der Witterung trotzen.

„Auftanken muss jeder mal – was zweifellos für jedes Auto gilt, das Verspüren immer mehr Menschen auch für sich ganz persönlich. Dem Alltag entfliehen, mal innehalten – das kann man jetzt auch hier in Ettikon“, sagte Jörg-Pius Grassel, der Vorsitzende des Kapellenvereins. Den Altar, die Friedensstele und die Kerzenleuchter hat Holzbildhauer Simon Stiegeler aus Grafenhausen geschaffen. Glaskünstler Wolfgang Fröse aus Görwihl hat zwei Buntglasfenster eingesetzt und zusammen mit Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Kadelburg/Hohentengen ein weiteres Fenster geschaffen. Dieses steht zur Betrachtung in der Kapelle und stellt die Symbole Fisch, Peace-Zeichen, Herz, Ying/Yang, Gemeinde-Schiff und das Auge Gottes dar.

Die Glocke stammt aus der Glockengießerei Bochert aus Karlsruhe und wurde am 28. September 2011 eingebaut. Das Turmkreuz hat Kunstschmied Hans-Jörg Stöckel aus Kadelburg geschmiedet und gespendet. Die Bestuhlung hat Heiner Urban gespendet und angebracht.