von Stefan Kurczynski

Pünktlich um 14 Uhr startete das diesjährige Adventsturnen mit dem Turnverein Kadelburg in der Küssaberger Sporthalle. Der Verein hatte dazu aufgerufen und viele kamen.

Geduldig warteten die Eltern und schenkten ihren Kindern heftig Beifall. | Bild: Stefan Kurczynski

Rund 30 Kinder zuzüglich Geschwisterkinder nahmen in diesem Jahr an der Winterolympiade des Turnvereins Kadelburg teil. Die Kinder konnten es kaum erwarten, soviel Spaß machte ihnen das Turnen.

Kinder zeigen ihr Können

Nachdem die Vorsitzende Mainell Asprion die Gäste begrüßt hatte, übernahm die Sportlehrerin Hannah Scheuble mit ihrem Team die ganze Kinderschar. Scheuble ist auch die Leiterin von „Kiss“, einer Abteilung im Turnverein Kadelburg, die ganz neu im Verein entstanden ist. Nach einer Aufwärmrunde hieß es für die Kleinen: Ran an die einzelnen Stationen. An acht Stationen wurden kindgerechte, wintersportliche Disziplinen angeboten, wie zum Beispiel Skispringen, Schneeballschlacht, Rodeln sowie Biathlon auf Teppichfliesen.

Der Turnverein Der Turnverein wurde 1965 ins Leben gerufen und hat 420 Mitglieder. In diesem Jahr wurde die Abteilung „Kiss“ gegründet. Infos im Internet (www.tv-kadelburg.de) sowie (www.kindersportschulen.de/uber-kiss/was-ist-kiss/). Gesucht werden noch Übungsleiter für das Mädchenturnen ab 5. Klasse.

Dazu bekam jedes Kind eine, in acht Felder unterteilte Stempelkarte, wo es sich an jeder Station einen Stempel erkämpfen musste. Bei voller Stempelkarte gab es eine Waffel vom Verpflegungsstand im Freien. Und dass es den Kindern Spaß machte, sahen auch die anwesenden Eltern, die in der Zwischenzeit mit warmen Getränken versorgt wurden. Zu Essen gab es Waffeln, Linzertorte und Hot Dogs.