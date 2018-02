Küssaberg Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Küssaberg mit neuer Spitze

Der Gemeinderat Küssaberg bestätigte die Wahlen bei der Freiwilligen Feuerwehr. Gremium und Bürgermeister Weber lobten dabei das vielfältige ehrenamtliches Engagement der Kameraden.

Für Bürgermeister Manfred Weber und den Gemeinderat war die Zustimmung zu den Wahlen in den neu gebildeten Abteilungen West und Ost, sowie der unveränderten Abteilung in Küssnach der Freiwilligen Feuerwehr keine Selbstverständlichkeit.

"Ich bin einfach nur dankbar für unsere Feuerwehrleute", betonte der Bürgermeister einleitend. Die ehrenamtliche Arbeit an sich ist schon großartig. Dass so manch ein Feuerwehrmann zusätzlich noch ein spezielles Amt übernimmt, neben dem "normalen" Familien- und Berufsalltag, sollte niemand als selbstverständlich ansehen. Das war der Tenor des Gemeinderates und der Verwaltung.

Anfang des Jahres wurden aus den bisher fünf Abteilungen in Küssaberg drei Abteilungen. Die neuen Abteilungsleiter wurden mit überwältigender Mehrheit gewählt. Die Einigkeit der Feuerwehrleute war auch an diesem Abend zu sehen, die in einem großen Aufgebot anwesend waren. Auch der Gemeinderat stimmte einstimmig den Wahlen zu. Bürgermeister Weber überreichte im Anschluss die Urkunden.