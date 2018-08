Rheinheim vor 5 Stunden

Abkürzung endet für Radlerin im Spital

Die eigenwillige Routenwahl wurde am Montag einer Radfahrerin im Rheinheimer Kreisverkehr zum Verhängnis. Offenbar wollte die 47-Jährige abkürzen und war in umgekehrter Richtung in den Kreisel eingefahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem Pkw.