Eingeladen zu seinem 80. Geburtstag hatte Hubert Weißenberger aus Erzingen. Viele seiner ehemaligen Mitglieder der 1969er-Jugendkappelle kamen zum Gratulieren. Weißenberger war der Dirigent und Mitbegründer der damals neu gegründeten Jugendmusikkapelle in Dangstetten. Es war die erste Kapelle in dieser Region, in der auch erstmalig sieben Mädchen mitmusizierten. Das war damals schon etwas Besonderes. Zwei der eingeladenen Musiker kamen sogar aus Stuttgart und aus München angereist.

Zu seinem 70. Geburtstag hatten die ehemaligen Musiker und Musikerinnen in Besetzung von neun Personen noch den Longstreet Dixie und den Bozener Bergsteiger Marsch gespielt. Dieses Mal überraschten sie ihn mit dem perfekten Aufsagen der Chromatischen Tonleiter und diversen Duren (diatonische Tonleiter). Diese hatten sie bereits vor 50 Jahren in ihrer Ausbildung gelernt und nie vergessen. Hubert Weißenberger war sichtlich überrascht. Gemeinsam sangen sie noch das Geburtstagslied. Als Geschenk überreichten die ehemaligen Musiker und Musikerinnen dem Jubilar einen Gutschein für einen Rundflug vom Segelflugplatz Bohlhof, worüber der Jubilar sich sehr freute.