Die Ferien sind zu Ende, die Schule beginnt wieder. Während der Ferien bot die Gemeinde Küssaberg, unter der Leitung von Silvia Schindler vom Kinder- und Jugendbüro, wieder für drei Wochen eine Ganztagsbetreuung an. Auch dieses Mal wurde sehr viel mit den Kindern unternommen. Bis zu 42 Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 13 Jahren nahmen an den schönen Erlebnissen der Ferienfreizeit teil.

Da war einiges geboten: Ausflüge zum Wildgehege, zur Minigolfanlage, zur Boulderhalle nach Tiengen oder die Wanderung zur Küssaburg, Kuschelkissen nähen, Perlenbäume gestalten oder Laubsägearbeiten und Bewegung in der Schulsporthalle. Selbst ein Tag im Schwimmbad Reckingen oder ein Tag mit der Kräuterfee an der Waldhütte in Reckingen gehörte dazu. Angesagt waren sowohl sportliche Aktivitäten sowie kreatives Arbeiten, kulturelles als auch gemeinschaftliche Spiele und gemeinsames Zubereiten des Mittagessens. Nicht fehlen im Programm durfte die Kino-Nacht mit Übernachtung in der Grundschule. „Alles hat super geklappt“, berichtet Silvia Schindler. Bei schlechtem Wetter gab es ein Ersatzprogramm. Höhepunkte waren der Tag mit Kräuterfee Michaela und die Wanderung zur Küssaburg.

Damit auch 2024 wieder eine so tolle und umfangreiche Programmauswahl möglich ist, bedarf es vieler ehrenamtlicher Helfer. Diese erhalten übrigens eine Aufwandsentschädigung, oder wenn gewünscht eine Bescheinigung als Praktikum für den Sozialbereich. Silvia Schindler: „Wir freuen uns deshalb, wenn sich auch in den nächsten Jahren wieder viele engagierte Personen beteiligen und so für die Kinder die Pfingst- und Sommerferien zu etwas ganz Besonderem werden. Es steht bereits jetzt schon fest, dass es 2024 wieder eine Ferienbetreuung in den Pfingst- und Sommerferien geben wird.