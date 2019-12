von Karin Wichert

Der Abschluss der Etatberatungen für das Jahr 2020 stand bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Küssaberg im Fokus. „Wir haben unser Ziel, ins Jahr 2020 mit einem fertigen Haushalt, trotz neuem Haushaltsrecht, zu starten“, erklärte Bürgermeister Manfred Weber.

Die Gemeinde rechnet für 2020 mit einem Etat in Höhe von 21 Millionen Euro. Die beiden Hauptinvestitionen fließen in den Eigenbetrieb Wasserversorgung und das Projekt „Wohnen im Alter“.

„Da Wohnraum zur Verfügung zu stellen nicht eine ureigene Aufgabe der Gemeinde ist, erhielt ich dazu Stimmen aus der Bevölkerung“, erläuterte Manfred Weber und ergänzte: „Wohnen im Alter ist als Thema seit 30 Jahren in Küssaberg verankert, jetzt kann es die Gemeinde zusammen mit der Bürgergemeinschaft umsetzen“.

An die 2,2 Millionen Euro kosten Planungen und Verbauungen in 2020, insgesamt sind Investitionen von 4,4 Millionen Euro geplant. In 2020 liegt der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung bei 528.000 Euro, davon sind 265.000 Euro als Investitionen geplant. Rechnungsamtsleiter Joachim Isele ergänzte die Zahlen des Kernhaushaltes, sie sind im Jahresergebnis 2019 im laufendem Betrieb mit 86.000 Euro im Plus und schließen im Finanzhaushalt mit 1,12 Millionen Euro Überschuss ab.

Den Etats 2020 der Haushaltssatzung und der Satzungen für die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe „Wasserversorgung„ und „Wohnen im Alter“ stimmt der Gemeinderat zu – damit kann das Jahr 2020 mit einem abgeschlossen Haushalt beginnen.