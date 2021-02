von Tina Prause

Im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatsitzung informierte Bürgermeister Manfred Weber darüber, dass „wahrscheinlich“ im Hinblick auf die Betreuungskosten für Kinder für den Monat Januar mit einer finanziellen Unterstützung vom Land Baden-Württemberg zu rechnen ist.

Man ginge davon aus, dass 80 Prozent der regulär zu zahlenden Beiträge erstattet werden könnten. Die Gemeinde hätte bei einer vollen Rückerstattung der Gebühren an die Familien, die restlichen 20 Prozent selbst zu tragen. „Jede Gemeinde entscheidet über diese 20 Prozent für sich selbst“, erläuterte der Bürgermeister die zu fassende Entscheidung.

Während der folgenden Diskussion verwies Susanne Böger (Bündnis 90/Die Grünen) auf die Kindergarten-Ordnung, in der auch eine zulässige dreiwöchige Schließung beinhaltet ist und schlug vor, es zunächst bei den 80 Prozent zu belassen.

Dem stimmten auch Dieter Tritscher (CDU) und Gottfried Ritter (CDU) zu, der noch zu Bedenken gab, dass trotz der pandemiebedingten Schließung der Einrichtungen Kosten entstehen. „Der Aufwand in den Tagesstätten ist natürlich da“, bestätigte Bürgermeister Manfred Weber.

Jürgen Fesser (Bündnis 90/Die Grünen) schlug vor, die Übernahme der 20 Prozent als Anerkennung an die Familien sehen. „Es ist eine Riesenbelastung für die Eltern“ führte er aus.

Momentan befinden sich rund 125 Kinder in den drei Gemeindeeigenen Kindergärten. Den Einnahmen in einem Monat in Höhe von 26.624 Euro stehen Kosten gegenüber. Beispielsweise die Personalkosten liegen bei 143.000 Euro.

Final entschied sich das Gremium mit zwölf Ja-Stimme und sechs Nein-Stimmen, dass die Gemeinde die restlichen 20 Prozent für den Monat Januar nicht erstatten wird. Nicht von der Erstattung betroffen, sobald ein entsprechender Bescheid vom Land vorliegt, sind Familien, die ihre Kinder in der Notbetreuung haben. Hier ist der reguläre Beitrag zu zahlen.

Im Falle einer Erstattung der Gebühren würden etwa Ein-Kind-Familien im Regelkindergarten 23,40 Euro statt 117 Euro zahlen (vergleiche Infokasten).