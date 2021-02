von sk

Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten und Sachschaden von rund 4000 Euro kam es am Montag, 15. Februar, gegen 16.50 Uhr in Küssaberg. Laut Polizei befuhr eine 22 Jahre alte Frau von Bechtersbohl in Richtung Dangstetten mit ihrem Peugeot die L 162.

Aus bislang nicht bekannten Gründen kam sie ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Es kam zu keinem Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmer.

Die 22-Jährige und ihr 23 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Am Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro, er wurde abgeschleppt.