von Tina Prause

Wie in den Jahren zuvor, wird die Gemeinde Küssaberg zum 1. Januar mit einem fertigen Haushalt in das neue Jahr starten können. Während der vergangenen zwei öffentlichen Gemeinderatssitzungen wurde der von der Verwaltung vorgeschlagene Plan ausführlich besprochen.

Aufgeschobenes Auf die Folgejahre geschoben wurden das Feuerwehrgebäude Dang­stetten (Nachrüsten einer Absauganlage/10.000 Euro), die Grundschule Küssaberg (Sonnenschutz Treppenhausverglasung/Kosten unbekannt), die Außenstelle Kindergarten Kadelburg (Aufbringen einer Photovoltaik-Anlage/15.000 Euro), Kindergarten Dangstetten (Austausch Linoleum-Böden in den Gruppenräumen/25.000 Euro), Mehrzweckhalle Dangstetten (Sanierung des Flachdachs/120.000 Euro), Küssaburghalle Rheinheim (Einbau Kühlgeräte an Nordseite/35.000 Euro) Kläranlage Küssaberg (Umstellung auf elektrische Schließanlage/2000 Euro), s‘Wäschhüsle Ettikon (Sanierung der Risse in den Wänden/5000 Euro).

Auch aufgrund der schwierigeren Situation für Kommunen in Bezug auf die Corona-Pandemie wurde etwas vorsichtiger als in den Jahren zuvor geplant. Einige für das kommende Jahr vorgesehene Maßnahmen wurden geschoben. Für das kommende Jahr sind Ausgaben von rund 18,5 Millionen Euro vorgesehen (im Vorjahr waren es noch 21 Millionen Euro).

Die großen Posten des Haushalts

Vereinshaus Kadelburg: Insgesamt 1,07 Millionen Euro wird die Sanierung kosten, die im neuen Jahr beginnen soll. Die Baugenehmigung liegt der Gemeinde vor. Hierbei wurde für die Entstehung einer neuen Krippengruppe 250.000 Euro budgetiert (200.000 in 2021/50.000 in 2022). Die Gemeinde hofft auf einen Zuschuss in Höhe von 81.000 Euro. Für die Sanierung des Vereinshauses selbst wurden 788.000 Euro geplant (477.000 in 2021/311.000 in 2022). Es könnte ein Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von 300.000 genehmigt werden.

