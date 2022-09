Küssaberg vor 3 Stunden 15 Stände laden beim Herbstmarkt in Dangstetten zum Bummeln ein Die Arbeitsgruppe Belebung Ortsmitte Dangstetten veranstaltet am Freitag wieder ihren Herbstmarkt. Die Gemeindestraße Wisgass wird dafür teilweise für den Verkehr gesperrt.

Am kommenden Freitag gibt es wieder einen Herbstmarkt in der Dangstetter Dorfmitte, wie in diesem Archivbild. | Bild: Stefan Kurczynski (Archiv)