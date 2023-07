Ruth-Esther Zentner, geborene Wiese, hat am Donnerstag ihren 100. Geburtstag im kleinen Familienrahmen in Rheinheim gefeiert. Bürgermeister Manfred Weber überbrachte eine besondere Urkunde zum 100. Geburtstag vom Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, mit den besten Wünschen. Auch von der Gemeinde Küssaberg hatte er die besten Glückwünsche, einen Blumenstrauß und ein Präsent für die Jubilarin dabei.

Ruth-Esther Zentner stammt aus Hammer in Polen. Ihre Jugend verbrachte sie in den Kriegszeiten mit zwei jüngeren Brüdern auf einem Bauernhof, bis es sie nach den Kriegswirren nach Klagenfurt verschlug. Dort lernte sie zwei amerikanische Soldaten kennen, die sie mit Lebensmitteln versorgten, hauptsächlich Kartoffeln. Diese sind noch heute ihr Leibgericht. In den 50er-Jahren zog es sie nach Stuttgart, um dort zu arbeiten. Ihren Mann Willi lernte Ruth-Esther Zentner über eine Zeitungsannonce kennen. Er war damals Elektromeister und hatte ein eigenes Geschäft in Zürich. Sie arbeitete bei einer Versicherung im Büro. Das Paar heiratete 1967 und zog der Gesundheit wegen 1981 als eine der ersten Mieter in die Webergasse. Aus gesundheitlichen Gründen deswegen, weil das Thermalbad Bad Zurzach schon damals ein beliebtes Bad war. Die Therme war einer ihrer Lieblingsorte und das Paar wohnte nicht weit weg.

Die Ehe blieb kinderlos, das Paar unternahm viele gemeinsame Reisen ins entfernte Ausland. 2003 starb ihr Ehemann Willi. Jetzt wird Ruth-Esther Zentner von der Ehefrau ihres Neffen Peter-Alexander Wiese, Marion Wiese, betreut. Versuche, sie in einem betreuten Heim unterzubringen, lehnt sie kategorisch ab.