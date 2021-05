Wie die Polizei angibt, war die 73-Jährige gegen 10:45 Uhr in der Eisenbahnstraße unterwegs, als der 51-jährige Fahrer sein Müllfahrzeug zurücksetzte. Dabei kam es zur Kollision mit der 73-Jährigen, die von hinten an den Lkw heran gefahren war. Die Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden am Roller schätzt die Polizei auf 700 Euro.