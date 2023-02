Lörrach steht auf der Streichliste der Filialen des angeschlagenen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof – das berichteten verschiedene Medien in den vergangenen Wochen. Doch bisher ist das alles wohl reine Spekulation.

Fakt ist: Der Konzern will sein Filialnetz neu aufstellen. So viel steht fest. Alles andere bleibt bisher hinter verschlossenen Türen. Deshalb ist auch die Zukunft des Standorts Lörrach noch nicht klar. Doch wie groß sind die Chancen des Kaufhauses im Dreiländereck?

Karstadt verhandelt mit Vermietern

Die Gefühlslage der rund 100 Mitarbeiter in der Lörracher Filiale dürfte sich zwischen Hoffen und Bangen bewegen.

Der Eingang zur Karstadt-Filiale in Lörrach. | Bild: Ralph Lacher

Das Unternehmen verhandle eigenen Angaben zufolge noch mit Vermietern. „Insbesondere von deren Zugeständnissen hängt vielfach noch ab, welche konkreten Filialen geschlossen, fortgeführt oder eventuell an einen Erwerber übertragen werden können“, hieß es in einer Pressemitteilung der Konzernzentrale in Essen vom 1. Februar.

Entscheidungen fällt frühestens im März

Markus Klemt von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die bei Karstadt traditionell einen guten Einblick hat, rechnet nicht vor Mitte März bis Entscheidungen darüber getroffen werden, welche Filialen geschlossen werden. Für die Mitarbeiter sieht er durch das lange Warten „eine entsetzlich seelische Belastung“.

So schätzt Verdi die Lage ein:

Doch wie schätzt er die Chancen der Lörracher Filiale ein? „Die Häuser in Grenznähe schreiben alle schwarze Zahlen“, versichert er im Telefonat mit dem SÜDKURIER, „auch Lörrach.“ Deshalb bestehe die Hoffnung, dass der Standort Lörrach bestehen bleibe. Er ergänzt: „Das Weihnachtsgeschäft ist gut, der Januar überraschend positiv gelaufen.“

Klemt ist sich indes sicher, dass die Lörracher Innenstadt ohne Karstadt an Anziehungskraft verlieren würde. Er ist überzeugt davon, dass viele Einzelhändler vom Kaufhaus profitieren.

Es gäbe also durchaus gute Gründe für den Konzern, die Lörracher Filiale zu erhalten. Auch die Mitarbeiter glaubten noch daran, dass der Kelch an ihnen vorübergeht.

Weitere Artikel zu den geplanten Schließungen von Karstadt-Filialen in der Region:

Zur Zukunft von Galeria Karstadt Kaufhof im Kreis: Was wir wissen, was wir nicht wissen

Bangen bei Karstadt! Mitarbeiter und Kunden hängen weiter in der Luft

Nichts wird‘s mit „Schön hier“! Möglicher Retter für Karstadt Konstanz und Singen springt ab

Weitere Filialen von Karstadt sollen geschlossen werden – wie steht es um den Standort Lörrach?

Zittern in Konstanz und Singen! Verlieren beide Innenstädte ihre Karstadt-Filialen?

Galeria Karstadt Kaufhof sucht Rettung in Schutzschirmverfahren – weiteren Filialen droht das Aus