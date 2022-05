Der private Bahnanbieter Flixtrain erweitert sein Streckennetz. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt und auf Nachfrage des SÜDKURIER bestätigt, verkehren die grünen Züge ab dem 23. Juni auch zwischen Berlin und dem Badischen Bahnhof in Basel – mit Stopps unter anderem in Weil am Rhein und Freiburg. Wie können Bahnreisende in der Region Dreiländereck Schweiz-Frankreich-Deutschland von diesem zusätzlichen Angebot profitieren?

Felix Schreiner spricht von einem Gewinn für die Region

Der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Hochrhein und Hochschwarzwald, Felix Schreiner, schreibt in einer Mitteilung von einem Gewinn für die gesamte Region: „Mit Basel wird Flixtrain zum ersten Mal die Schweiz in seine Bahnverbindungen aufnehmen. Somit können Kunden von Flixtrain innerhalb von gut acht Stunden von Basel nach Berlin fahren.“ Die Menschen im Dreiländereck erhalten damit Anschluss an das Streckennetz von Flixtrain.

Aber ist Flixtrain denn eine echte Alternative zum Angebot der Deutschen Bahn?

Flixtrain verkehrt bis Basel Badischer Bahnhof

Eins vorweg: Dass die Zugverbindung, wie es in Medienberichten hieß, den SBB-Bahnhof in Basel mit einschließt, stimmt nicht. Laut Angaben von Flix-Pressesprecher Sebastian Meyer fahren die grünen Züge des Unternehmens nur ab und bis zum Badischen Bahnhof in Basel.

Dies ist auch in der Fahrplanauskunft auf den Internetseiten von Flix ersichtlich. Wer zum SBB-Bahnhof will, muss in den Flixbus einsteigen.

Mit günstigen Tickets in die Bundeshauptstadt

Wer mit Flixtrain von Basel nach Berlin oder von Berlin nach Basel fährt, kommt durchaus wesentlich günstiger weg. Flix beziffert den Einstiegspreis für die einfache Fahrt auf dieser neuen Strecke mit 9,99 Euro. Laut Fahrplanauskunft gilt dieser Preis ab dem 1. Juli, jeden zweiten Tag. Andernfalls kostet das Ticket 34,99 Euro. Das ist immer noch wesentlich günstiger als bei der DB.

„Wir nutzen bei Flixtrain und Flixbus ein dynamisches Preissystem. Wer früher bucht, fährt günstiger. Ist das günstigste Ticketkontingent vergriffen, greift das nächst höhere“, erklärt Meyer die verschiedenen Preise.

Interessant für die Menschen im Dreiländereck: Wer von Weil am Rhein nach Freiburg will, bezahlt für die Fahrt mit dem Flixtrain 3 Euro, für die DB-Züge 10,90 Euro.

Die grünen Züge fahren aber nur einmal täglich

Die grünen Flixtrainzüge fahren allerdings nur einmal täglich von Basel (Abfahrt: 8.54 Uhr) nach Berlin (Ankunft: 17.20 Uhr) und von Berlin (11.24 Uhr ab) nach Basel (19.28 Uhr an) – von Donnerstag bis Montag (nicht am Dienstag und Mittwoch). Die Fahrzeit beträgt 8 Stunden, 26 Minuten. Zum Vergleich: Der ICE braucht etwas mehr als sieben Stunden.

Wer von Weil nach Freiburg möchte und das günstige Angebot nutzen will, kann um 9.13 Uhr in Weil in den Flixtrain einsteigen und abends um 18.39 Uhr mit dem grünen Zug wieder zurück fahren.

Das ist Flixtrain Die Flixtrain GmbH ist ein deutsches Eisenbahnverkehrsunternehmen von Flixmobility. Es bietet seit 2017 deutschlandweiten Schienenpersonenfernverkehr an und tritt als Mitbewerber der Deutschen Bahn auf. Das Angebot von Flixtrain fokussiert sich dabei auf Verkehre zwischen Ballungszentren und ergänzt so das ebenfalls zu Flixmobility gehörende Fernbusnetz, das unter dem Namen Flixbus vermarktet wird. Im Mai 2021 hat das Unternehmen auch Zugverkehr in Schweden aufgenommen. Die Flixtrainzüge fahren im Fernverkehr unter anderem auf den Strecken Stuttgart-Berlin, Hamburg-Köln, Köln-Leipzig und Hamburg-Berlin. (Quelle: Wikipedia).

Fazit: Wer zeitlich flexibel ist, kann vom günstigen Angebot durchaus profitieren. Interessant ist der Flixtrain bei Fahrten zum Beispiel nach Freiburg, Offenburg, Baden-Baden und Karlsruhe, weiter nach Heidelberg, oder direkt in die Bundeshauptstadt. Im Nahverkehr ist er keine Option.

Das Neun-Euro-Ticket gilt nicht im Flixtrain

Flixtrain ist nur im Fernverkehr unterwegs. Deshalb gilt das ab 1. Juni geplante Neun-Euro-Ticket nicht in den Flixtrain-Zügen. Meyer: „Das Angebot ist Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung und bezieht sich nur auf den Nahverkehr. Unsere Busse und Züge sind ebenso ausgenommen wie zum Beispiel der ICE der deutschen Bahn.“